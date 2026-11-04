Đồng Tháp sắp có thêm Bệnh viện Sản - Nhi, vốn đầu tư hơn 1.300 tỷ đồng

Ông Nguyễn Văn Út, Phó giám đốc Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Đồng Tháp cho biết, UBND tỉnh đã có quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Xây dựng Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Đồng Tháp.

Một công trình cao tầng ở phường Trung An, tỉnh Đồng Tháp. (Ảnh minh họa)

Dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Đồng Tháp có quy mô 480 giường, được xây dựng tại phường Mỹ Ngãi, với diện tích khu đất công hiện hữu của Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp khoảng 56.752m².

Dự án xây dựng mới khối lâm sàng và cận lâm sàng quy mô 1 trệt, 7 lầu, khối khoa quản lý nhiễm khuẩn quy mô 1 trệt, 1 lầu. Khu dịch vụ tổng hợp quy mô trệt, khoa dinh dưỡng quy mô 1 trệt, 1 lầu và các hạng mục khác.

Ngoài ra dự án sẽ cải tạo, sửa chữa, nâng cấp khối khám bệnh, xét nghiệm, dược và hành chính quản trị quy mô 1 trệt, 1 lầu.

Khối khoa nhi nhiễm 1 trệt, 1 lầu, khối khoa quản lý nhiễm khuẩn quy mô trệt. Tổng mức đầu tư dự án bệnh viện này hơn 1.373 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự án 4 năm.

Theo UBND tỉnh Đồng Tháp sau hoàn thành bệnh viện có cơ sở vật chất đồng bộ, hiện đại, dây chuyền công năng phù hợp, đáp ứng yêu cầu khám bệnh, chữa bệnh chuyên ngành sản và Nhi khoa.

Nâng cao năng lực tiếp nhận, điều trị và chất lượng chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em trên địa bàn tỉnh và khu vực lân cận. Đồng thời bảo đảm môi trường, điều kiện làm việc, nghiên cứu, đào tạo và phát triển chuyên môn cho đội ngũ cán bộ, y bác sĩ.

Đáp ứng yêu cầu hoạt động hiện tại và định hướng phát triển lâu dài của bệnh viện, góp phần hoàn thiện hệ thống cơ sở khám chữa bệnh và nâng cao chất lượng dịch vụ y tế của tỉnh.