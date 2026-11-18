Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Tháp, năm 2026, diện tích thả nuôi cá tra toàn tỉnh ước đạt 2.820 ha, tăng 2,5% so với năm 2025 và tăng trên 23% so với năm 2020.

Tổng sản lượng cá tra thương phẩm ước đạt 717.607 tấn, tăng trên 49% so với năm 2020. Giá trị sản xuất ngành hàng cá tra ước đạt trên 13.404 tỷ đồng, với tốc độ tăng trưởng bình quân gần 7%/năm trong giai đoạn 2020 - 2026.

Không chỉ phát triển mạnh về nuôi thương phẩm, Đồng Tháp còn có hệ thống sản xuất, ương dưỡng cá tra giống quy mô lớn. Toàn tỉnh hiện có 456 cơ sở sản xuất, ương dưỡng giống. Hằng năm, các cơ sở cung ứng ra thị trường hơn 21 tỷ con cá bột và 1,8 tỷ con giống.

Hiện toàn tỉnh có 418 cơ sở nuôi cá tra thương phẩm được cấp giấy xác nhận đăng ký nuôi đối tượng thủy sản chủ lực, với tổng diện tích 1.832 ha. Trong đó, diện tích nuôi của doanh nghiệp 705,39 ha, chiếm 38,5%; diện tích nuôi của hộ cá thể 1.126,78 ha, chiếm 61,5%. Để ổn định sản xuất, nhiều hộ nuôi nhỏ lẻ đã chủ động liên kết với doanh nghiệp cung ứng thức ăn và doanh nghiệp chế biến thủy sản, từ đó bảo đảm nguồn vật tư đầu vào và đầu ra sản phẩm. Tổng diện tích nuôi có liên kết đạt khoảng 850 ha.

Cùng với việc mở rộng quy mô, các cơ sở nuôi ngày càng quan tâm đến việc áp dụng quy trình sản xuất an toàn, đáp ứng yêu cầu của thị trường. Hiện có trên 352 ha nuôi cá tra áp dụng và đạt chứng nhận các tiêu chuẩn như VietGAP, GlobalGAP, ASC và BAP.