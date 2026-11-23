Tối 23/11, tại Quảng trường Hùng Vương (phường Đạo Thạnh, tỉnh Đồng Tháp), chương trình nghệ thuật hưởng ứng Tuần Văn hóa Đại đoàn kết dân tộc năm 2026 với chủ đề “Văn hóa soi đường - Đồng Tháp vươn xa” đã diễn ra trong không khí rộn ràng, ấm áp nghĩa tình.

Hướng tới Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, đêm diễn mang đến những tiết mục ca múa đặc sắc ca ngợi bản sắc văn hóa Việt, tinh thần đoàn kết cộng đồng cùng nét đẹp nghĩa tình, năng động của vùng đất Sen hồng.

Qua từng giai điệu và sắc màu nghệ thuật, chương trình tôn vinh những giá trị truyền thống được gìn giữ, phát huy, khơi dậy niềm tự hào và khát vọng vươn lên để Đồng Tháp tự tin bước vào chặng đường phát triển mới.

Các nghệ sĩ biểu diễn tiết mục “Tự hào vinh quang Mặt trận tổ quốc Việt Nam” tại chương trình nghệ thuật hưởng ứng tuần văn hoá đại đoàn kết dân tộc. Ảnh: Hồng Nhung - TTXVN

Nghệ sĩ Trung tâm Văn hoá - Nghệ thuật tỉnh Đồng Tháp biểu diễn tiết mục “Bài ca thống nhất”. Ảnh: Hồng Nhung - TTXVN

Một tiết mục của các nghệ sĩ tại đêm diễn. Ảnh: Hồng Nhung-TTXVN

Một tiết mục của các nghệ sĩ tại đêm diễn. Ảnh: Hồng Nhung-TTXVN

Một tiết mục của các nghệ sĩ tại đêm diễn. Ảnh: Hồng Nhung-TTXVN

Một tiết mục của các nghệ sĩ tại đêm diễn. Ảnh: Hồng Nhung-TTXVN

Một tiết mục của các nghệ sĩ tại đêm diễn. Ảnh: Hồng Nhung-TTXVN

Người dân phường Mỹ Tho, Đạo Thạnh và Mỹ Phong tham gia thưởng thức chương trình nghệ thuật hưởng ứng tuần văn hoá đại đoàn kết dân tộc. Ảnh: Hồng Nhung - TTXVN

Giới trẻ Đồng Tháp ghi lại khoảnh khắc nghệ thuật đáng nhớ. Ảnh: Hồng Nhung - TTXVN