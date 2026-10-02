Đồng Tháp rà soát, xây dựng kịch bản tăng trưởng cụ thể theo từng ngành

Quang cảnh Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Tháp Ngô Chí Cường nhấn mạnh, những kết quả đạt được cũng như những hạn chế trong 9 tháng qua là bài học thực tiễn để tỉnh tiếp tục điều chỉnh phương thức lãnh đạo, điều hành, dồn lực tăng tốc trong 3 tháng cuối năm, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2026.

Theo Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp, trong 9 tháng của năm 2026, thu ngân sách nhà nước ước đạt gần 18.000 tỷ đồng, trên 75,17% dự toán năm; kim ngạch xuất khẩu đạt hơn 7,58 tỷ USD.

Đến ngày 30/9/2026, giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh đạt 57,6%, thuộc nhóm trên mức trung bình của cả nước. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục được quan tâm. Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 96,7%; khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho hơn 3 triệu người, đạt 88,69% dân số. Chiến dịch 500 ngày đêm đạt kết quả tích cực.

Tỉnh hoàn chỉnh việc sắp xếp mạng lưới các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập; sắp xếp các đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo trên phạm vi toàn tỉnh, giảm 638 đơn vị so với quý II/2026. Việc giải ngân xây dựng các trường học tại khu vực biên giới đạt và vượt kế hoạch. Công tác sắp xếp, tinh gọn bộ máy và sáp nhập một số ấp, khóm được hoàn thành.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Tháp Ngô Chí Cường phát biểu tại Hội nghị.

Bên cạnh kết quả đạt được, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp chỉ rõ một số tồn tại cần tập trung khắc phục như: Thu ngân sách mới vượt khoảng 1% so với dự toán; một số chỉ tiêu còn khoảng cách khá xa so với kế hoạch; tốc độ tăng trưởng GRDP 9 tháng của năm 2026 đạt 7,44%, đứng thứ 32/34 tỉnh, thành phố; tiến độ giải ngân đầu tư công, vốn khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số còn hạn chế; việc xử lý các dự án tồn đọng chưa đạt yêu cầu.

Để hoàn thành các mục tiêu phát triển năm 2026, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Tháp yêu cầu chuyển mạnh từ tư duy “hoàn thành công việc” sang tư duy “hoàn thành chỉ tiêu”; công tác cán bộ phải gắn với hiệu quả lãnh đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

Đảng ủy UBND tỉnh được yêu cầu rà soát, xây dựng kịch bản tăng trưởng cụ thể theo từng ngành, địa bàn, dự án và nhóm sản phẩm. Đến ngày 30/9, giải ngân đầu tư công ước đạt 56,8% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao và 54,1% kế hoạch HĐND tỉnh giao.

Do đó, trong quý IV năm 2026, tỉnh tổ chức đợt cao điểm giải ngân đầu tư công; từng dự án phải xác định cụ thể tiến độ, khối lượng và giá trị giải ngân, tập trung tháo gỡ các nút thắt liên quan đến đất đai, thu hồi đất, thủ tục đầu tư, nghiệm thu và thanh toán.

Tỉnh tiếp tục triển khai chương trình nghiên cứu đột phá về phát triển nông nghiệp công nghệ cao; thúc đẩy chuyển đổi số trong sản xuất, quản trị, truy xuất nguồn gốc và tiêu thụ nông sản; đồng thời, tập trung giải quyết các vấn đề liên quan đến mã số vùng trồng, mã số đóng gói, tiêu chuẩn chất lượng, an toàn thực phẩm, logistics và thị trường xuất khẩu.

Triển khai Quyết định của Ban Bí thư chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Tháp Ngô Chí Cường đề nghị ngay sau hội nghị, Đảng ủy UBND tỉnh, các ban xây dựng Đảng, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, sở, ban, ngành và cấp ủy, chính quyền các xã, phường khẩn trương triển khai các nhiệm vụ đã được xác định. Mỗi cấp ủy viên, nhất là người đứng đầu, phải phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, tập trung chỉ đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra; góp phần hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026.