Quang cảnh cuộc họp.

Theo Ban Quản lý Khu Kinh tế (KKT) tỉnh Đồng Tháp, đơn vị được giao tổ chức lập quy hoạch phân khu 5 KCN; trong đó, có 3 KCN: Gò Công, Tân Phước 3 và Tân Phước 5. Đến nay, nhiệm vụ quy hoạch của cả 3 KCN đã được Hội đồng thẩm định nhiệm vụ quy hoạch tổ chức họp thẩm định và thống nhất thông qua sau khi tiếp thu, chỉnh sửa theo ý kiến của các thành viên Hội đồng thẩm định.

Riêng đối với ranh giới quy hoạch, Hội đồng thẩm định yêu cầu Ban Quản lý KKT tiếp tục hoàn chỉnh nội dung nhiệm vụ quy hoạch và ranh giới quy hoạch, báo cáo UBND tỉnh xem xét, cho ý kiến thống nhất trước khi phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch.

Đến nay, các đơn vị tư vấn đã hoàn chỉnh nội dung nhiệm vụ và phương án ranh giới quy hoạch của 3 KCN trên cơ sở tiếp thu ý kiến đóng góp của các thành viên Hội đồng thẩm định. Theo đó, KCN Tân Phước 3 có diện tích 450 ha, KCN Tân Phước 5 có diện tích 270 ha. Cả 2 KCN này có vị trí quy hoạch tại xã Tân Phước 3. Riêng KCN Gò Công có diện tích 200 ha, có vị trí quy hoạch tại xã Gia Thuận.

Tại cuộc họp, đơn vị tư vấn trình bày phương án ranh giới quy hoạch phân khu các KCN: Gò Công, Tân Phước 3 và Tân Phước 5.

Phát biểu kết luận cuộc họp, đối với KCN Tân Phước 3, đồng chí Nguyễn Thành Diệu yêu cầu đơn vị tư vấn rà soát kỹ lại ranh giới quy hoạch trên cơ sở hiện trạng thực tế, tránh tình trạng chỉ căn cứ vào bản đồ mà chưa khảo sát đầy đủ ngoài thực địa.

Đối với khu vực dọc tuyến đường 878, cần nghiên cứu điều chỉnh ranh giới quy hoạch lùi vào bên trong, qua đó hình thành quỹ đất công. Khu vực này trước mắt không bố trí đất ở mà giao lại cho địa phương quản lý.

Khi có nhu cầu, địa phương có thể xem xét khai thác quỹ đất để phát triển thương mại - dịch vụ, khu dân cư hoặc các chức năng phù hợp khác. Đơn vị tư vấn phải khẩn trương điều chỉnh phương án quy hoạch, rà soát lại toàn bộ ranh giới trên cơ sở khảo sát thực tế…

Đồng chí Nguyễn Thành Diệu phát biểu tại cuộc họp.

Đối với KCN Tân Phước 5, UBND xã phải làm rõ lại quy hoạch các tuyến đường xung quanh; định vị rõ lại các khu vực quy hoạch phát triển thương mại - dịch vụ. Đơn vị tư vấn tính toán điều chỉnh ranh giới quy hoạch lùi vào bên trong tương đương KCN Tân Phước 3. Sở Xây dựng chịu trách nhiệm phối hợp với các đơn vị liên quan tính toán phương án kết nối giao thông, tránh xung đột, ùn tắc…

Đồng chí Nguyễn Thành Diệu giao Sở Tài chính phối hợp với Ban Quản lý KKT và các sở, ngành liên quan rà soát tổng thể quy hoạch KKT ven biển Gò Công.

Đối với định hướng phát triển cảng biển, bổ sung quy hoạch KCN có diện tích khoảng 500 ha trong Cảng tổng hợp Gò Công. Riêng KCN Gò Công cần tính toán đầu tư đường giao thông ra biển. Các cụm công nghiệp lân cận cũng tính toán tương tự.

Các tuyến đường này không chỉ phục vụ vận chuyển hàng hóa, hoạt động sản xuất, kinh doanh, mà còn phải đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân, phục vụ khai thác tiềm năng kinh tế biển. Quy hoạch KCN Gò Công phải bám sát tuyến đường cao cấp kết nối Mỹ Tho - Gò Công…