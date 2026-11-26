Quang cảnh buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, các đại biểu tập trung trao đổi về điều chỉnh quy hoạch chung Khu kinh tế cửa khẩu tỉnh Đồng Tháp đến năm 2045, định hướng thành lập Khu kinh tế ven biển Gò Công, đầu tư hạ tầng, khai thác quỹ đất công và thu hút nguồn lực phát triển.

Đối với Khu kinh tế cửa khẩu, nội dung quy hoạch được định hướng theo 3 phân vùng phát triển, gắn với các đô thị trung tâm, khu vực phía Tây và phía Đông. Trong đó, khu vực trung tâm tập trung phát triển đô thị, dịch vụ; khu vực phía Tây khai thác lợi thế hành lang giao thông, kết nối cửa khẩu, phát triển đô thị, thương mại, dịch vụ và du lịch; khu vực phía Đông gắn với các đô thị Sa Rài, Tân Hộ Cơ, Dinh Bà, định hướng phát triển công nghiệp, logistics và các dịch vụ liên quan hoạt động cửa khẩu.

Quy hoạch cũng chú trọng hệ thống giao thông kết nối các khu vực, các tuyến đường đối ngoại, đường tỉnh và hành lang giao thông liên vùng, tạo điều kiện khai thác lợi thế giao thương, vận chuyển hàng hóa và phát triển các khu chức năng. Đồng thời, định hướng bố trí các khu công nghiệp, khu đô thị, thương mại, dịch vụ, kho bãi và các chức năng phục vụ hoạt động xuất nhập khẩu phù hợp với điều kiện từng khu vực.

Tại buổi làm việc, các đại biểu cũng trao đổi về tiến độ điều chỉnh quy hoạch chung Khu kinh tế cửa khẩu. Hồ sơ đang được hoàn thiện, lấy ý kiến các bộ, ngành và tiếp tục thực hiện các bước theo quy trình thẩm định. Đơn vị liên quan phấn đấu tổ chức Hội đồng thẩm định trong tháng 12-2026, tiếp tục hoàn thiện hồ sơ để triển khai các bước tiếp theo.

Đối với Khu kinh tế ven biển Gò Công, các đại biểu trao đổi về định hướng, quy mô và các bước xây dựng đề án thành lập Khu kinh tế ven biển Gò Công. Khu vực được định hướng phát triển các chức năng công nghiệp, đô thị, thương mại, dịch vụ, du lịch, logistics và các hoạt động gắn với lợi thế ven biển.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thanh Nhàn đề nghị đối với Khu kinh tế cửa khẩu cần rà soát, quản lý chặt chẽ quỹ đất, xác định những khu vực có khả năng khai thác, bố trí đầu tư và kêu gọi doanh nghiệp tham gia phát triển; rà soát đồng bộ quy hoạch, cơ chế, chính sách và danh mục dự án ưu tiên đầu tư; phân định rõ công trình sử dụng vốn ngân sách với các dự án kêu gọi đầu tư theo hình thức phù hợp. Đồng thời, nghiên cứu các chính sách ưu đãi, cơ chế hỗ trợ nhằm tạo điều kiện thu hút doanh nghiệp, phát huy lợi thế của khu kinh tế cửa khẩu.

Đồng chí Nguyễn Thanh Nhàn yêu cầu việc xây dựng đề án thành lập Khu kinh tế ven biển Gò Công cần được triển khai sớm, trên cơ sở định hướng quy hoạch đã xác định.