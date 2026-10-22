Đồng Tháp: Rà soát đề xuất đầu tư các dự án kinh tế biển

Quang cảnh buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, đại diện doanh nghiệp trình bày định hướng phát triển hệ sinh thái kinh tế biển tích hợp, gồm cảng biển, logistics, công nghiệp xanh, nông nghiệp - thủy sản công nghệ cao, hậu cần nghề cá, hạ tầng số và đô thị biển thông minh. Trong đó, điện sạch, nước sạch và hạ tầng số được xác định là nền tảng phát triển.

Theo đề xuất, không gian nghiên cứu đầu tư tại các xã Gia Thuận, Tân Điền, Gò Công Đông và Tân Phú Đông, với các phân khu chức năng như: Cảng biển 200 ha, khu công nghiệp 450 ha, đô thị ven biển 450 ha, điện mặt trời kết hợp nuôi thủy sản 2.200 ha, cảng cá và hậu cần thủy sản 300 ha, du lịch sinh thái 100 ha.

Doanh nghiệp cũng đề xuất xây dựng trung tâm dữ liệu, kho dự trữ dầu và khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) trên diện tích 100 ha, cùng chuỗi điện gió dài khoảng 50 km dọc bờ biển.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thành Diệu đánh giá cao sự quan tâm của doanh nghiệp, đồng thời thông tin về định hướng phát triển hạ tầng giao thông, điện, nước và không gian kinh tế ven biển. Tỉnh sẽ rà soát các đề xuất, nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch khi cần thiết, bảo đảm phù hợp với định hướng phát triển chung. Khu vực Gò Công được định hướng phát triển đô thị, tăng cường kết nối, thu hút khách du lịch và nhà đầu tư.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh việc nghiên cứu đầu tư phải bảo đảm tính khả thi, xác định rõ quy mô, phân kỳ, nguồn lực và tiến độ thực hiện; tránh đầu tư dàn trải, gây xung đột về cảnh quan, môi trường và lợi ích giữa các dự án. Nhà đầu tư cần chứng minh năng lực, có cam kết cụ thể đối với từng hạng mục.

Đồng chí Nguyễn Thành Diệu giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan rà soát đề xuất của doanh nghiệp, bảo đảm phù hợp với quy hoạch tỉnh và định hướng phát triển kinh tế biển đến năm 2030. Việc nghiên cứu cần gắn kết đồng bộ khu vực từ cửa sông Soài Rạp đến sông Cửa Đại, kết hợp phát triển cảng, khu công nghiệp, đô thị, thương mại - dịch vụ, du lịch và nuôi trồng thủy sản.