Đồng Tháp: Rà roát điều chỉnh quy hoạch, bổ sung các trục giao thông động lực

Quang cảnh cuộc họp.

Tại cuộc họp, lãnh đạo Sở Tài chính đã trình bày tóm tắt nội dung dự thảo Quyết định điều chỉnh Quy hoạch tỉnh; báo cáo quy trình - thủ tục - tiến độ thực hiện điều chỉnh Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo dự thảo điều chỉnh Quy hoạch tỉnh, sẽ điều chỉnh chỉ tiêu tỷ lệ đô thị hóa của tỉnh đến năm 2030 từ khoảng 50% thành khoảng 45%. Về khu công nghiệp (KCN), điều chỉnh sắp xếp lại vị trí các KCN vùng Tân Phước theo hướng tập trung bám sát hai bên trục Đường tỉnh 878 kết nối trực tiếp với nút giao Thân Cửu Nghĩa; điều chuyển vị trí các KCN, hợp nhất, đổi tên các KCN trong vùng công nghiệp Tân Phước. Sau sắp xếp giảm từ 35 xuống còn 34 KCN, tổng diện tích quy hoạch đất KCN giữ nguyên là hơn 8.626 ha.

Đồng chí Nguyễn Thanh Nhàn phát biểu kết luận cuộc họp.

Về cụm công nghiệp (CCN), đưa ra khỏi quy hoạch 3 CCN trong vùng công nghiệp Tân Phước và ưu tiên dành quỹ đất phát triển đô thị, dịch vụ, nhà ở xã hội, tái định cư tập trung. Tổng số CCN giảm từ 66 xuống còn 63 CCN với tổng diện tích hơn 3.644 ha.

Về mạng lưới quốc lộ, bỏ quy hoạch danh mục Quốc lộ 30B và Quốc lộ 50B do Bộ Xây dựng đã chuyển về đường địa phương quản lý.

Về đường tỉnh và trục kết nối động lực: Điều chỉnh Đường tỉnh ĐT.846 điểm đầu giao Quốc lộ 30 tại xã Phong Mỹ, điểm cuối ranh tỉnh Tây Ninh, tại xã Hưng Thạnh; bổ sung quy hoạch Đường kết nối cao tốc (đoạn từ Đường tỉnh ĐT.878 đến nút giao Thân Cửu Nghĩa) điểm đầu giao với ĐT.878, điểm cuối giao với nút giao Thân Cửu Nghĩa; bổ sung quy hoạch tuyến Trục đại lộ Hùng Vương (từ nút giao Thân Cửu Nghĩa đến nút giao Quốc lộ 50) dài khoảng 9,2 km thuộc danh mục đường đô thị; điều chỉnh tuyến ĐT.871B điểm đầu tiếp giáp CCN Gia Thuận 1, xã Gia Thuận, điểm cuối giao Quốc lộ 50, phường Sơn Qui và bổ sung quy hoạch tuyến đường tỉnh Mỹ Tho - Gò Công dài khoảng 42,5 km.

Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Kim Tuyến phát biểu tại cuộc họp.

Đồng thời, bổ sung quy hoạch tuyến đường tỉnh Sa Đéc - Mỹ Thuận dài khoảng 17 km điểm đầu giao tuyến tránh Quốc lộ 80 (vòng xoay Cái Cỏ) tại xã Tân Dương, điểm cuối ranh tỉnh Vĩnh Long tại xã Phú Hựu; bổ sung quy hoạch tuyến trục giao thông đô thị TP. Hồ Chí Minh - Tây Ninh - Đồng Tháp (đoạn qua tỉnh Đồng Tháp trên cơ sở hướng tuyến Quốc lộ 50B cũ) dài khoảng 14 km từ ranh Tây Ninh (xã Mỹ Tịnh An) đến vòng xoay Quảng trường Hùng Vương; điều chỉnh tuyến ĐT.878 điểm đầu giao ĐT.870B, xã Long Hưng, điểm cuối ranh tỉnh Tây Ninh, xã Tân Phước 1; điều chỉnh cảng Tân Mỹ quy hoạch bên bờ sông Tiền, thuộc xã Mỹ An Hưng điều chỉnh công suất quy hoạch lên 1.000.000 tấn/năm và cảng Cao Lãnh III quy hoạch bên bờ sông Tiền, thuộc xã Bình Hàng Trung điều chỉnh công suất quy hoạch lên 1.000.000 tấn/năm; bổ sung quy hoạch Cảng An Long (mở mới) quy hoạch trên sông Tiền, thuộc xã An Long, có công suất 50.000 tấn/năm; bổ sung quy hoạch cảng Bình Thành (mở mới) quy hoạch trên sông Tiền, thuộc xã Bình Thành, có công suất 50.000 tấn/năm; điều chỉnh Bến cảng tổng hợp Gò Công…

Ngoài ra, dự thảo còn điều chỉnh chỉ tiêu sử dụng đất trồng lúa; điều chỉnh hạ tầng nông nghiệp, xử lý chất thải, môi trường và khoáng sản; điều chỉnh, bổ sung lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch.

Giám đốc Sở Công thương tỉnh Đồng Tháp Võ Phương Thủy phát biểu tại cuộc họp.

Cũng tại cuộc họp, các thành viên Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Đồng Tháp thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, các sở, ngành và địa phương đã thảo luận, đóng góp ý kiến về nội dung dự thảo Quyết định điều chỉnh Quy hoạch tỉnh…

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Nguyễn Thanh Nhàn yêu cầu, đối với việc điều chỉnh Quy hoạch tỉnh, Sở Tài chính và các đơn vị liên quan bám sát điều kiện, trình tự, thủ tục thực hiện theo quy trình rút gọn.

Một trong những nội dung trọng tâm của điều chỉnh Quy hoạch tỉnh là bổ sung trục động lực giao thông, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Nội dung chính là bổ sung trục động lực giao thông kết nối từ Cao Lãnh đến khu vực biển Gò Công.

Trên cơ sở định hướng này, các sở, ngành và đơn vị tư vấn cần rà soát tổng thể không gian phát triển, vị trí các khu chức năng và khả năng kết nối với những trục giao thông chính.

Trong đó, cần làm rõ quy mô; rà soát, bố trí các CCN gắn với trục giao thông để hình thành hành lang kết nối đồng bộ, tạo điều kiện thu hút đầu tư và khai thác hiệu quả quỹ đất. Đồng thời, rà soát quy mô, vị trí các cảng sông, cảng biển; gắn quy hoạch cảng với không gian phát triển đô thị tổng hợp, khu dân cư, KCN và các khu chức năng liên quan.

Đối với quy hoạch các khu xử lý chất thải tập trung, nghiên cứu quy mô mỗi khu từ 50 ha trở lên, hình thành các khu xử lý chất thải tổng hợp, có khả năng tiếp nhận và xử lý nhiều loại chất thải. Trong đó, có thể bố trí các nhà máy tái chế, nhà máy xử lý chất thải, dự án đốt rác phát điện và các công trình thuộc ngành công nghiệp môi trường.

Đối với hành lang kiến trúc cảnh quan sông Tiền, cần nghiên cứu, xác định rõ định hướng sử dụng không gian dọc hai bên bờ sông, bảo đảm hài hòa giữa phát triển kinh tế, đô thị và bảo vệ môi trường sinh thái, phòng, chống sạt lở.

Đối với chỉ tiêu sử dụng đất, đặc biệt là đất trồng lúa, cần rà soát, đối chiếu với thực tế và chỉ tiêu sử dụng đất do Trung ương giao, xác định mức chênh lệch cụ thể để làm cơ sở đề xuất điều chỉnh…

Sở Tài chính phối hợp với đơn vị tư vấn tiếp thu, rà soát, cập nhật các ý kiến góp ý vào dự thảo điều chỉnh Quy hoạch tỉnh đảm bảo đáp ứng yêu cầu phát triển trong thời gian tới…