Đồng Tháp: Ra quân Ngày cao điểm chung tay xây dựng nông thôn mới

Xã đoàn Chợ Gạo ra quân Ngày cao điểm tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới năm 2026, Ngày Chủ nhật xanh lần thứ IV và hưởng ứng Chiến dịch “Làm cho thế giới sạch hơn” năm 2026

Tại điểm cấp tỉnh ở xã Chợ Gạo, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức ra quân Ngày cao điểm tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới lần 3 với nhiều hoạt động thiết thực. Chương trình trao tặng 20 phần quà gồm nón bảo hiểm, tập và ba lô cho các em học sinh, mỗi phần trị giá 500.000 đồng, tổng trị giá 10 triệu đồng; trao nguồn vốn hỗ trợ việc làm cho thanh niên trị giá 10 triệu đồng.

Ngay sau chương trình, đoàn viên, thanh niên ra quân trồng cây xanh trên tuyến đường Ngô Văn Tấn (ấp Bình Hòa) với chiều dài 1,7 km, góp phần tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp và xây dựng môi trường nông thôn sáng - xanh - sạch - văn minh.

Đoàn viên, thanh niên ra quân thực hiện các hoạt động vệ sinh môi trường.

Tại điểm cấp tỉnh ở phường Trung An, tuổi trẻ địa phương đồng loạt ra quân hưởng ứng Ngày Chủ nhật xanh lần thứ IV và Chiến dịch “Làm cho thế giới sạch hơn” năm 2026. Đoàn viên, thanh niên tham gia dọn dẹp vệ sinh, thu gom rác thải, chỉnh trang cảnh quan môi trường tại các tuyến đường, khu dân cư; đồng thời, hỗ trợ người dân tích hợp thông tin bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội và an sinh xã hội trên ứng dụng VNeID.

Đoàn viên phát tờ rơi tuyên truyền người dân cùng chung tay bảo vệ môi trường, giữ gìn cảnh quan xanh - sạch - đẹp.

Cùng thời điểm, lực lượng đoàn viên, thanh niên tại 102 xã, phường và các Đoàn trực thuộc trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp đồng loạt ra quân thực hiện nhiều công trình, phần việc thiết thực. Các hoạt động tập trung vào vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, trồng và chăm sóc cây xanh, chỉnh trang đường giao thông, xây dựng cảnh quan nông thôn, cũng như hỗ trợ người dân chuyển đổi số và tiếp cận các tiện ích công nghệ.

Chuỗi hoạt động diện rộng không chỉ khẳng định vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ Đất Sen hồng trong xây dựng nông thôn mới và chuyển đổi số, mà còn lan tỏa mạnh mẽ tinh thần sống xanh, trách nhiệm cộng đồng, góp phần định hình diện mạo địa phương ngày càng văn minh, hiện đại.