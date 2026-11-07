Đồng Tháp quyết tâm xây dựng tỉnh không ma túy vào năm 2030

Ngày 7/11, tại Quảng trường Hùng Vương (phường Đạo Thạnh), UBND tỉnh Đồng Tháp tổ chức phát động tuyên truyền phòng, chống ma túy với chủ đề “Quyết tâm xây dựng tỉnh Đồng Tháp không ma túy”.

Phát biểu chỉ đạo chương trình, đồng chí Trần Văn Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Vĩnh Long, nhấn mạnh ma túy là hiểm họa lớn đối với sức khỏe con người, là nguyên nhân phát sinh nhiều loại tội phạm, gây mất an ninh, trật tự, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hạnh phúc gia đình, tương lai của thế hệ trẻ và sự phát triển kinh tế - xã hội.

Đồng Tháp tổ chức phát động tuyên truyền phòng, chống ma túy với chủ đề “Quyết tâm xây dựng tỉnh Đồng Tháp không ma túy”.

Thời gian qua, công tác phòng, chống ma túy trên địa bàn tỉnh đã được triển khai với nhiều giải pháp đồng bộ; tuy nhiên, tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy vẫn còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp.

Lãnh đạo UBND tỉnh đề nghị các cấp, các ngành, đoàn thể tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm, đẩy mạnh tuyên truyền, tăng cường phối hợp trong phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm ma túy; quan tâm công tác cai nghiện, quản lý sau cai nghiện, hỗ trợ người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng.

Đồng thời, kêu gọi toàn thể nhân dân chung tay ngăn chặn, đẩy lùi ma túy, góp phần xây dựng tỉnh Đồng Tháp không ma túy, với mục tiêu cao nhất là bảo vệ cuộc sống bình yên, hạnh phúc của mỗi gia đình và tương lai của thế hệ trẻ.

Các đồng chí lãnh đạo, đại biểu dự lễ phát động tuyên truyền phòng, chống ma túy với chủ đề “Quyết tâm xây dựng tỉnh Đồng Tháp không ma túy”.

Thiếu tướng Lâm Phước Nguyên, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp, khẳng định lực lượng Công an tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, chủ động tham mưu, phối hợp với các cấp, các ngành triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và tệ nạn ma túy; tăng cường nắm tình hình, quản lý địa bàn, đối tượng, không để phát sinh các điểm phức tạp về ma túy. Đồng thời, chú trọng đẩy mạnh tuyên truyền, phòng ngừa từ sớm, từ xa, ngay tại cơ sở.

Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp kêu gọi các cấp, các ngành, đoàn thể và toàn thể nhân dân tích cực hưởng ứng, chung tay phòng, chống ma túy, với tinh thần mỗi người dân là một tuyên truyền viên, mỗi gia đình là một điểm tựa, mỗi xã, phường, địa bàn dân cư là một pháo đài vững chắc trong cuộc chiến đẩy lùi ma túy, góp phần xây dựng cộng đồng an toàn, lành mạnh.

Ngay sau chương trình, các lực lượng tham gia diễu hành tuyên truyền trên các tuyến đường chính, khu vực đông dân cư.

Tỉnh Đồng Tháp tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền phòng, chống ma túy theo hướng hiện đại, trực quan, sinh động; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo, mạng xã hội và các nền tảng truyền thông số nhằm nâng cao hiệu quả tiếp cận cộng đồng, nhất là đối với thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên, người lao động.

Qua đó, giúp người dân nâng cao nhận thức về tác hại của ma túy, trang bị kỹ năng phòng ngừa, chủ động bảo vệ bản thân và tích cực tham gia tố giác các hành vi vi phạm pháp luật về ma túy.