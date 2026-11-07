Đồng Tháp quyết tâm xây dựng tỉnh không ma túy

Lực lượng Công an tỉnh Đồng Tháp tuyên truyền xây dựng tỉnh Đồng Tháp không ma túy qua các tuyến đường. (Ảnh: NGUYỄN SỰ)

Theo báo cáo, tỉnh Đồng Tháp phấn đấu năm 2026 có 50% xã, phường đạt tiêu chí không ma túy và đến cuối năm 2030 đạt 100% xã, phường không có ma túy.

Các đại biểu tham dự lễ phát động. (Ảnh: NGUYỄN SỰ)

Phát biểu tại buổi phát động, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp Trần Văn Dũng nhấn mạnh: Ma túy là hiểm họa lớn đối với sức khỏe con người, là nguyên nhân phát sinh nhiều loại tội phạm, gây mất an ninh, trật tự, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hạnh phúc gia đình, tương lai của thế hệ trẻ và sự phát triển kinh tế-xã hội.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp Trần Văn Dũng phát biểu tại lễ phát động. (Ảnh: NGUYỄN SỰ)

Thời gian qua, công tác phòng, chống ma túy trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp đã được triển khai với nhiều giải pháp đồng bộ. Tuy nhiên, tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy vẫn còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp.

Để thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng tỉnh Đồng Tháp không ma túy, đồng chí Trần Văn Dũng đề nghị các cấp, các ngành, đoàn thể trong tỉnh tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm, đẩy mạnh tuyên truyền, tăng cường phối hợp trong phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm ma túy; quan tâm công tác cai nghiện, quản lý sau cai nghiện, hỗ trợ người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng.

Ngoài ra, toàn thể nhân dân tỉnh Đồng Tháp chung tay ngăn chặn, đẩy lùi ma túy, góp phần xây dựng địa phương không ma túy và vì mục tiêu cao nhất là bảo vệ cuộc sống bình yên, hạnh phúc của mỗi gia đình và tương lai của thế hệ trẻ.

Thiếu tướng Lâm Phước Nguyên phát biểu tại buổi phát động. (Ảnh: NGUYỄN SỰ)

Thiếu tướng Lâm Phước Nguyên, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, lực lượng Công an tỉnh Đồng Tháp sẽ tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, chủ động tham mưu, phối hợp các cấp, các ngành triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và tệ nạn ma túy; tăng cường nắm tình hình, quản lý địa bàn, đối tượng, không để phát sinh các điểm phức tạp về ma túy…

Ngay sau chương trình, các lực lượng tham gia diễu hành tuyên truyền trên các tuyến đường chính, khu vực đông dân cư tại điểm cầu trung tâm và 97 điểm cầu cấp xã. Đoàn diễu hành mang theo băng rôn, khẩu hiệu, xe loa cổ động truyền tải thông điệp phòng, chống ma túy đến đông đảo các tầng lớp nhân dân.