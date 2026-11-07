Đồng Tháp quyết tâm xây dựng tỉnh không ma túy

Tham dự tại điểm cầu trung tâm có đồng chí Trần Văn Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Thiếu tướng Lâm Phước Nguyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; đại diện Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Bộ Công an; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; cùng hơn 3.000 cán bộ, chiến sĩ Lực lượng vũ trang, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên và Nhân dân.

Chương trình được livestream trên nền tảng của Báo và phát thanh, truyền hình Đồng Tháp đến 97 điểm cầu cấp xã trên địa bàn tỉnh; đồng thời, livestream trên các nền tảng số các trang mạng xã hội của Công an các đơn vị, địa phương và người tham gia chương trình tại điểm cầu chính.

Phát động tuyên truyền phòng, chống ma túy tại buổi lễ.

Phát biểu tại chương trình, Thiếu tướng Lâm Phước Nguyên cho biết, xây dựng tỉnh Đồng Tháp không ma túy là nhiệm vụ chung của cả hệ thống chính trị, trong đó lực lượng Công an giữ vai trò nòng cốt và không thể thành công nếu thiếu sự phối hợp của các cấp, các ngành cùng sự đồng lòng của Nhân dân.

Công an tỉnh mong các sở, ban, ngành, đoàn thể và chính quyền địa phương tăng cường phối hợp triển khai đồng bộ các giải pháp, nhất là xây dựng xã, phường không ma túy, tiến tới xây dựng tỉnh không ma túy.

Giám đốc Công an tỉnh cũng kêu gọi mỗi người dân là một tuyên truyền viên, mỗi gia đình là một điểm tựa, mỗi xã, phường là một pháo đài vững chắc trong cuộc chiến đẩy lùi ma túy.

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Trần Văn Dũng nhấn mạnh, ma túy là hiểm họa lớn đối với sức khỏe con người, là nguyên nhân phát sinh nhiều loại tội phạm, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hạnh phúc gia đình, tương lai thế hệ trẻ và sự phát triển bền vững của xã hội.

Theo đồng chí Trần Văn Dũng, hoạt động tuyên truyền hôm nay nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn thể Nhân dân; đồng thời, thể hiện quyết tâm chính trị và sự đồng lòng của cả hệ thống chính trị.

Hoạt động tại Lễ phát động.

Để mục tiêu sớm trở thành hiện thực, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị, các cấp, các ngành, địa phương và Nhân dân tập trung thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm: Một là, cấp ủy, chính quyền các cấp, nhất là người đứng đầu, nâng cao trách nhiệm, xác định đây là nhiệm vụ chính trị thường xuyên, lâu dài, triển khai quyết liệt, đồng bộ.

Hai là, đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục pháp luật bằng hình thức thiết thực, dễ tiếp cận, chú trọng trường học, khu dân cư, khu công nghiệp, nông thôn và nhóm có nguy cơ; mỗi người dân kiên quyết không thử, không sử dụng, không tiếp tay cho ma túy.

Ba là, lực lượng Công an phát huy vai trò nòng cốt, quản lý chặt địa bàn, đối tượng; chủ động phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm tội phạm ma túy.

Bốn là, các sở, ban, ngành, đoàn thể và địa phương tăng cường phối hợp, quan tâm công tác cai nghiện, quản lý sau cai nghiện, hỗ trợ học nghề, tạo việc làm để người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng, hạn chế tái nghiện.

Năm là, phát huy vai trò của Nhân dân trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc: Mỗi gia đình là một pháo đài, mỗi khu dân cư là địa bàn an toàn, mỗi người dân là một tuyên truyền viên.

Đoàn xe tuần hành qua các tuyến đường.

Ngay sau chương trình, các lực lượng diễu hành mang theo băng rôn, khẩu hiệu, xe loa cổ động để truyền tải thông điệp phòng, chống ma túy đến đông đảo các tầng lớp Nhân dân. Riêng điểm cầu chính, các lực lượng tuần hành từ Quảng trường Hùng Vương qua Quốc lộ 50, các tuyến đường: Đinh Bộ Lĩnh, Thủ Khoa Huân, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Nguyễn Trãi, Hùng Vương rồi trở về Quảng trường Hùng Vương.