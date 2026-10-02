Đồng Tháp quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ những tháng cuối năm

Đồng chí Ngô Chí Cường phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: NGUYỄN SỰ)

Tại hội nghị này, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp cũng đã công bố Quyết định của Ban Bí thư chỉ định 5 đồng chí: Lê Thị Thanh Hà, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Nguyễn Như Ý, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Tỉnh ủy; Nguyễn Quốc Dũng, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Tỉnh ủy; Nguyễn Nhật Trường, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh; Bùi Thái Hùng, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ 2025-2030.

Đến nay, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 có 66 đồng chí.

Trao Quyết định của Ban Bí thư chỉ định các đồng chí tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. (Ảnh: NGUYỄN SỰ)

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Ngô Chí Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp cho biết, 9 tháng đầu năm, địa phương thu ngân sách nhà nước ước đạt gần 18.000 tỷ đồng, kim ngạch xuất khẩu đạt khoảng 7,58 tỷ USD. Tính đến ngày 30/9, giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh đạt 57,6%, nằm trong nhóm trên trung bình của cả nước. Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 96,7%, khám sức khỏe định kỳ và khám sàng lọc miễn phí hơn 3 triệu người, đạt 88,69% dân số.

Các đại biểu tham dự hội nghị. (Ảnh: NGUYỄN SỰ)

Bên cạnh đó, tỉnh Đồng Tháp còn nhiều chỉ tiêu chưa đạt như: Thu ngân sách nhà nước chỉ vượt khoảng 1% so với dự toán, trong khi mức vượt của cả nước rất cao khoảng 20%. Đặc biệt, tốc độ tăng trưởng GRDP 9 tháng đầu năm đạt 7,44%, đứng thứ 32/34 tỉnh, thành; trong khi yêu cầu tăng trưởng quý III phải 9% trở lên. Tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, vốn khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; việc xử lý dự án tồn đọng, năng lực hoạt động của một số cơ sở sau sắp xếp chưa bắt kịp với môi trường hoạt động mới.

Những tháng còn lại của năm 2026, đồng chí Ngô Chí Cường yêu cầu cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tiếp tục giữ vững đoàn kết, kỷ cương, đổi mới phương thức lãnh đạo, điều hành; xây dựng đảng và hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh; tập trung toàn lực cho mục tiêu tăng trưởng, hoàn thành các chỉ tiêu năm 2026; cải thiện môi trường đầu tư, đồng hành thực chất với doanh nghiệp; phát triển nông nghiệp theo hướng giá trị cao, bền vững và gắn sản xuất với thị trường; tạo đột phá thực chất trong khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; chăm lo thật tốt đời sống nhân dân, nhất là các gia đình chính sách…