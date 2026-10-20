Đồng Tháp: Quyết tâm tạo bước chuyển cho vùng biên giới

Hoạt động giao thương tại khu vực biên giới xã Thường Phước, tỉnh Đồng Tháp. (Ảnh: HỮU NGHĨA)

Tham dự có đồng chí Ngô Chí Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; đồng chí Phan Văn Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đồng Tháp.

Trong gần 10 năm thực hiện, Nghị quyết số 16-NQ/TW đã góp phần tạo thêm động lực quan trọng phát triển kinh tế-xã hội khu vực biên giới. Năm 2025, tỷ lệ hộ nghèo 8 xã biên giới (trước sắp xếp xã, phường) còn khoảng 1,42%, so với 17% năm 2016. Thu nhập bình quân 6 xã, phường biên giới năm 2025 đạt từ 64,9 triệu đồng/người/năm đối với xã thấp nhất và đạt 76,6 triệu đồng/người/năm đối với xã cao nhất.

Giá trị xuất nhập khẩu biên mậu tăng bình quân 24,1%/năm; tổng kim ngạch năm 2025 đạt hơn 1,25 tỷ USD, tăng khoảng 15 lần so năm 2017.

Vùng biên giới xuất hiện nhiều mô hình kết hợp phát triển kinh tế với giữ gìn an ninh, trật tự và xây dựng thế trận lòng dân vững chắc. Những mô hình sản xuất nông nghiệp chất lượng cao, phát thải thấp; phiên chợ vùng biên và những mô hình sinh kế khác cho thấy kinh tế biên giới có thêm sức sống mới.

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: HỮU NGHĨA)

Trình bày tham luận tại hội nghị, đại biểu tập trung làm rõ kết quả, kinh nghiệm và giải pháp phát triển kinh tế-xã hội các xã, phường biên giới, trong đó có tạo sinh kế, cải thiện đời sống nhân dân; huy động, sử dụng hiệu quả nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng...

Đại diện lãnh đạo các xã, phường biên giới đều khẳng định dù Trung ương, tỉnh đã đầu tư nhiều tuyến đường, tạo thuận lợi trong việc kêu gọi đầu tư, giao thương, nhưng để vùng biên giới phát triển nhanh, bền vững, cần sớm tháo gỡ điểm nghẽn về phát triển hạ tầng giao thông, nhất là giao thông nông thôn, các tuyến tỉnh lộ, quốc lộ; sớm triển khai khu văn hóa, thể dục, thể thao cho vùng biên giới.

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Ngô Chí Cường cho rằng bên cạnh những kết quả đạt được, thương mại biên giới, kinh tế cửa khẩu chưa phát huy hết vai trò động lực; thu hút dự án đầu tư còn hạn chế, khả năng tạo việc làm tại chỗ chưa cao. Một số chương trình, nguồn lực đầu tư còn phân tán; chưa kêu gọi được nhà đầu tư chiến lược và chưa có dự án đủ lớn để tạo nên bước chuyển nhảy vọt.

Đồng chí Ngô Chí Cường, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí đề nghị, khu vực biên giới phải phát triển nhanh hơn, bền vững hơn; đời sống người dân phải tốt hơn; quốc phòng, an ninh phải vững chắc hơn. Tỉnh xác định phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt; ưu tiên nguồn lực cho hạ tầng giao thông, cửa khẩu, logistics và đô thị trọng điểm; tăng cường kết nối nội tỉnh, liên vùng và liên quốc gia; Phát triển thương mại biên giới, kinh tế cửa khẩu, dịch vụ và du lịch biên giới theo hướng văn minh, hiện đại; thúc đẩy hợp tác với các địa phương, doanh nghiệp Campuchia; hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu chính ngạch.

“Không để chủ trương đúng bị chậm trễ ở khâu tổ chức thực hiện; không để người dân, doanh nghiệp phải chờ đợi vì sự né tránh, đùn đẩy trách nhiệm. Tiếp tục duy trì, củng cố quan hệ hữu nghị, hợp tác toàn diện với tỉnh Prey Veng và các địa phương giáp biên của Vương quốc Campuchia; tăng cường phối hợp quản lý biên giới, bảo đảm an ninh, trật tự, tạo thuận lợi cho người dân giao thương kinh tế, văn hóa hợp pháp”, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp nhấn mạnh.