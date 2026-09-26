Đồng Tháp quyết tâm bảo vệ, đẩy lùi lao động trẻ em

UBND tỉnh Đồng Tháp vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình quốc gia về bảo vệ trẻ em và phòng ngừa, giảm thiểu trẻ em lao động trái quy định của pháp luật giai đoạn 2026 - 2030, với nhiều mục tiêu và giải pháp trọng tâm nhằm bảo đảm môi trường sống an toàn, lành mạnh cho trẻ em trên địa bàn.

Theo Kế hoạch, tỉnh đặt mục tiêu đến năm 2030, 100% gia đình có trẻ em và học sinh được cung cấp kiến thức, kỹ năng về bảo vệ trẻ em, phòng chống bạo lực học đường, xâm hại và phòng ngừa lao động trẻ em.

Phấn đấu giảm tỷ lệ trẻ em bị bạo lực, xâm hại và kéo giảm tỷ lệ lao động trẻ em (từ 5 đến 17 tuổi) xuống dưới 1,1%.

Bên cạnh công tác tuyên truyền và nâng cao năng lực cho đội ngũ làm công tác bảo vệ trẻ em, tỉnh chú trọng phát triển hệ thống cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em tích hợp, liên ngành; 100% cấp xã triển khai phòng điều tra thân thiện.

Đồng thời tăng cường phòng ngừa, phát hiện sớm và hỗ trợ, can thiệp kịp thời đối với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em bị bạo lực, xâm hại, bóc lột hoặc có nguy cơ trở thành lao động trẻ em.

Kế hoạch cũng nhấn mạnh việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong quản lý, kết nối dữ liệu trẻ em, gắn kết chặt chẽ trách nhiệm của các sở, ban, ngành, địa phương và các tổ chức chính trị - xã hội trong việc chung tay bảo vệ, chăm sóc và giáo dục toàn diện thế hệ tương lai của tỉnh.