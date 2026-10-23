Đồng Tháp quyết liệt xử lý xe chở hàng quá tải trọng

Theo đó, chỉ trong 3 ngày, Cảnh sát giao thông phát hiện và lập biên bản xử lý trên 5 trường hợp phương tiện chở tôn, thép quá tải từ 30 đến 100%, trong đó 2 xe đầu kéo, 3 xe tải. Qua tăng cường công tác tuần tra, các phương tiện cơ bản đi vào nền nếp, chưa ghi nhận tình trạng chở nhiều cuộn tôn quá tải.

Lực lượng Cảnh sát giao thông kiểm tra phương tiện trên đường 878.

Trung tá Trần Thanh Lâm, Đội phó Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 9, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết: "Thời gian qua, đơn vị bố trí lực lượng, tăng cường tuần tra kiểm soát và xử lý quyết liệt các hành vi vi phạm là nguyên nhân tiềm ẩn dẫn đến tai nạn giao thông, đặc biệt là xe ô tô chở hàng quá tải, quá khổ. Loại phương tiện này đa số là xe lớn, khi chở quá tải lưu thông trên các tuyến đường hỗn hợp sẽ đe dọa trực tiếp đến an toàn của người tham gia giao thông, nhất là người đi xe mô tô hai bánh".

Bên cạnh việc tuần tra trên đường, công tác kiểm soát tải trọng cũng được siết chặt ngay từ khâu xuất hàng tại cổng cảng.

Việc siết chặt từ nguồn xuất hàng đến xử lý nghiêm minh trên đường chạy sẽ là giải pháp căn cơ để Đồng Tháp lập lại trật tự an toàn giao thông trong thời gian tới.