Đồng Tháp: Quyết liệt tháo gỡ 'nút thắt' mặt bằng cho các dự án lưới điện

Đồng chí Nguyễn Thanh Nhàn phát biểu tại hội nghị.

Hội nghị có sự tham dự của lãnh đạo các sở, ngành tỉnh và kết nối trực tuyến đến lãnh đạo UBND các xã Long Định, Kim Sơn, Chợ Gạo, Lương Hòa Lạc, Đồng Sơn, Phú Thành, Vĩnh Bình, An Thạnh Thủy, Tân Thuận Bình, Hòa Long, Lai Vung và lãnh đạo UBND các phường: Bình Xuân, Mỹ Phong, Đạo Thạnh, Trung An, Sa Đéc.

Theo báo cáo, trong 10 tháng đầu năm 2026, ngành điện đã bảo đảm cung cấp điện an toàn, liên tục cho khách hàng trên địa bàn tỉnh để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Cụ thể, sản lượng điện nhận của Công ty Điện lực Đồng Tháp đạt 6.744,42 triệu kWh, tăng 4,42% so với năm 2025; công suất cực đại (Pmax) đạt 1.296,28 MW, tăng 7,89%. Điện thương phẩm đạt 6.690,67 triệu kWh, tăng 4,34% và bằng 79,18% kế hoạch năm (8.450 triệu kWh).

Lãnh đạo điện lực báo cáo khó khăn cần tháo gỡ.

Để đáp ứng nhu cầu phát triển theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về tăng trưởng hai con số, EVNSPC tập trung nguồn lực đầu tư rất lớn cho giai đoạn 2026 - 2030, với tổng vốn khoảng 12.499,1 tỷ đồng. Trong đó, lưới điện 110kV là 5.797,3 tỷ đồng với 37 công trình đóng điện, cải tạo và xây dựng mới 433,4 km đường dây, tăng thêm 1.125 MVA công suất; lưới điện trung, hạ thế và đầu tư khác là 6.701,8 tỷ đồng. Riêng năm 2026, đơn vị triển khai 20 công trình 110kV trên địa bàn tỉnh.

Tuy nhiên, trên cơ sở quy hoạch tỉnh, trong quá trình triển khai các công trình lưới điện 110kV vẫn còn nhiều khó khăn, vướng mắc, nhất là công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, làm chậm tiến độ đưa công trình vào vận hành, ảnh hưởng đến việc cấp điện tại một số khu vực và tiềm ẩn nguy cơ không bảo đảm cung cấp điện trong giai đoạn tới.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Nhàn đánh giá cao tầm quan trọng đặc biệt của các dự án lưới điện truyền tải đang triển khai trên địa bàn. Theo đồng chí, nguồn vốn đầu tư khoảng 12.000 tỷ đồng trong giai đoạn này không chỉ phục vụ riêng tỉnh, mà còn đóng vai trò là hệ thống truyền tải liên vùng trọng điểm. Đối với địa phương, các dự án này trực tiếp tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nhất là công nghiệp.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành và địa phương nâng cao tinh thần trách nhiệm, tập trung hỗ trợ tối đa, giải quyết nhanh nhất các thủ tục, các khó khăn, vướng mắc để chủ đầu tư và đơn vị thi công đưa các công trình vào vận hành đúng tiến độ hoặc sớm hơn kế hoạch. Các đơn vị và địa phương rà soát lại toàn bộ các vị trí đang vướng mắc, đề ra giải pháp phù hợp. Những vị trí người dân đã đồng thuận thì tiến hành ngay; những dự án, vị trí đang triển khai thuận lợi thì đẩy nhanh tiến độ.

“Quan điểm của tỉnh là thực hiện các công trình càng nhanh càng tốt, góp phần tăng trưởng kinh tế, cũng như tạo thuận lợi trong kêu gọi đầu tư”- đồng chí Nguyễn Thanh Nhàn nhấn mạnh.

Đồng chí Nguyễn Thanh Nhàn lưu ý, trường hợp đã áp dụng hết các phương án mà không thể di dời hay thay đổi, thì phải thực hiện theo đúng quy định pháp luật. Không thể vì còn vài hộ chưa di dời mà công trình không triển khai được.