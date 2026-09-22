Đồng Tháp: Quy tập 71 hài cốt liệt sĩ trong vườn sầu riêng ở xã Ngũ Hiệp

Ngày 22/9, Thượng tá Võ Thành Dẫn, Đội trưởng Đội K91 (thuộc Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Tháp) cho biết, đơn vị đã tìm kiếm, quy tập 71 bộ hài cốt liệt sĩ tại vườn sầu riêng của người dân ở xã Ngũ Hiệp.

Khu vực phát hiện 71 bộ hài cốt liệt sĩ tại vườn sầu ở xã Ngũ Hiệp.

Riêng ngày 21/9, lực lượng tìm kiếm, quy tập thêm 3 hài cốt liệt sĩ và đang tiếp tục mở rộng tìm kiếm. Khu vực này trước đây là nghĩa trang tạm, đã di dời và được người dân mua đất để trồng sầu riêng.

Khu vực tìm kiếm được mở rộng.

Các hài cốt liệt sĩ đều chưa xác định được danh tính. Một số hài cốt còn có gói hoặc buộc bằng bạt tăng, mảnh vải quần áo. Đội K91 đã tiến hành bảo quản theo quy định.