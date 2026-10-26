Đồng Tháp quy tập 62 hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Campuchia

Chiều 26/10, tại cuộc họp giao ban báo chí định kỳ tháng 10/2026, ông Nguyễn Phi Đa, Chánh văn phòng UBND tỉnh Đồng Tháp cho biết, lực lượng chức năng đã tìm kiếm, quy tập được tổng cộng 268 hài cốt liệt sĩ, trong đó có 62 hài cốt tại Campuchia và 206 hài cốt trên địa bàn tỉnh.

Lực lượng chức năng tìm kiếm hài cốt liệt sĩ trong vườn sầu riêng của người dân tại xã Ngũ Hiệp, tỉnh Đồng Tháp, ngày 21/9.

"Các đội tìm kiếm vẫn đang triển khai quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn tỉnh và Campuchia", ông Nguyễn Phi Đa thông tin.

Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tiếp tục được đẩy mạnh trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp và mở rộng sang Campuchia thông qua Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Đây là chiến dịch có quy mô lớn, hướng đến tạo chuyển biến trong công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính các hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.

Đến nay, cơ quan chức năng tỉnh Đồng Tháp đã hoàn thành việc lấy mẫu tại 30/30 nghĩa trang liệt sĩ, với tổng số 12.290/12.290 mộ, đạt 100%.

Trước đó, ngày 4/9, tại xã Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp, Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Đồng Tháp đã tổ chức lễ xuất quân, giao nhiệm vụ cho Đội K91 tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Campuchia.

Đợt xuất quân là bước tiếp theo trong quá trình thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ của tỉnh Đồng Tháp, với tinh thần "còn thông tin là còn tìm kiếm, còn đồng đội là còn trách nhiệm".