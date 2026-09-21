Đồng Tháp quy hoạch Khu kinh tế ven biển Gò Công theo mô hình đa ngành

Khu kinh tế ven biển Gò Công được định hướng theo mô hình tổng hợp đa ngành và đa lĩnh vực, bao gồm công nghiệp, dịch vụ, đô thị và nông nghiệp gắn với kinh tế biển. Ảnh: UBND tỉnh Đồng Tháp

UBND tỉnh Đồng Tháp mới ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Khu kinh tế ven biển Gò Công giai đoạn 2026 – 2030, nhằm cụ thể hóa nội dung “Phát triển mạnh các ngành kinh tế biển gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường và quản lý tài nguyên biển” theo Kết luận số 18-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Kế hoạch còn thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển hệ thống kinh tế theo Điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Đồng Tháp thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; tạo cơ sở để các sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân xã, phường chủ động tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả và thống nhất trên phạm vi toàn tỉnh.

Khu kinh tế ven biển Gò Công được định hướng theo mô hình tổng hợp đa ngành và đa lĩnh vực, bao gồm công nghiệp, dịch vụ, đô thị và nông nghiệp gắn với kinh tế biển. Các ngành được ưu tiên phát triển tại khu vực này gồm công nghiệp năng lượng, sản xuất điện năng, đóng tàu và các ngành công nghiệp phụ trợ khác.

Tỉnh cũng chú trọng phát triển khu nuôi trồng thủy sản theo hướng ứng dụng công nghệ cao, đồng thời đẩy mạnh dịch vụ du lịch với các sản phẩm độc đáo gắn liền với kinh tế cảng, khu phi thuế quan cùng các khu dân cư đô thị và nông thôn mới.

Để khai thác hiệu quả luồng cho tàu biển trọng tải lớn cập bến biển và sông Soài Rạp, địa phương sẽ đẩy mạnh đầu tư phát triển dịch vụ cảng biển và logistics, đặc biệt là xây dựng trung tâm logistics tại Khu kinh tế ven biển.

Tỉnh Đồng Tháp cũng ưu tiên kêu gọi đầu tư phát triển các khu đô thị lấn biển theo hướng hiện đại, đồng bộ, xanh và thông minh, gắn với không gian đô thị, dịch vụ và du lịch ven biển mới để tạo động lực thúc đẩy kinh tế biển và nâng cao hiệu quả sử dụng đất.

Từng bước xác lập cơ sở pháp lý và không gian phát triển

Trong giai đoạn 2026 - 2030, nhiệm vụ trọng tâm của Đồng Tháp là xây dựng Đề án thành lập Khu kinh tế ven biển Gò Công kết hợp nghiên cứu phương án quy hoạch và tổ chức không gian phát triển, từ đó xác định các khu vực trọng tâm để phát triển hạ tầng và mời gọi đầu tư.

Các nhiệm vụ cụ thể bao gồm lập Đề án thành lập khu kinh tế, lập quy hoạch chung và rà soát điều chỉnh hoặc lập mới các quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết sau khi quy hoạch chung được phê duyệt. Đồng thời, tỉnh sẽ rà soát đầu tư các tuyến hạ tầng đối ngoại, nâng cấp mở rộng các tuyến cao tốc, quốc lộ, tỉnh lộ, đường liên xã và cảng biển để thu hút các dự án đầu tư vào những vị trí tiềm năng.

Việc triển khai Kế hoạch yêu cầu phải bảo đảm phù hợp với Quy hoạch tỉnh và tuân thủ các quy định của pháp luật về đầu tư, đất đai, xây dựng và môi trường. UBND tỉnh yêu cầu xác định rõ nhiệm vụ, tiến độ thực hiện và trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, địa phương nhằm bảo đảm sự phối hợp đồng bộ và chặt chẽ trong quá trình tổ chức thực hiện.

Để lãnh đạo và điều hành hiệu quả, Đồng Tháp sẽ thành lập Ban Chỉ đạo phát triển các khu kinh tế do Thường trực UBND tỉnh làm Trưởng ban, cùng sự tham gia của các sở, ban, ngành tỉnh và UBND các xã, phường liên quan.

Ban Quản lý Khu kinh tế được giao nhiệm vụ chủ trì xây dựng đề án, lập quy hoạch và kịp thời tham mưu UBND tỉnh giải quyết các khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền.

Sở Tài chính sẽ chủ trì tham mưu bố trí nguồn vốn ngân sách Nhà nước, trong khi các sở ngành khác như Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Xây dựng, Sở Công Thương và Công an tỉnh sẽ tham gia góp ý kiến chuyên môn trong lĩnh vực phụ trách để hoàn thiện đề án và quy hoạch.

Trần Trọng