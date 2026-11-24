Các nghệ nhân, đầu bếp tham gia tại chương trình.

Tham gia quảng diễn có Thạc sĩ, Kỷ lục gia, Nghệ nhân văn hóa ẩm thực Nguyễn Thị Nga, Phó Chủ tịch Liên Chi hội Đầu bếp chuyên nghiệp Đồng bằng sông Cửu Long; Nghệ nhân văn hóa ẩm thực Đặng Anh Huy, Bếp trưởng điều hành khách sạn 5 sao, giảng viên Trường Cao đẳng Du lịch Sài Gòn và đầu bếp Nguyễn Văn Phước, Top 9 Đầu bếp trẻ tài năng châu Á năm 2025, đoạt Cúp vô địch Cuộc thi Đầu bếp Việt Nam tài năng lần thứ XI năm 2026.

Các nghệ nhân, đầu bếp trình diễn kỹ thuật chế biến các món ăn.

Tại chương trình, các nghệ nhân, đầu bếp đã trình diễn kỹ thuật chế biến 5 món ăn được sáng tạo từ những nguyên liệu, sản vật đặc trưng của địa phương, gồm: Salad gà hạt sen trái cây Đồng Tháp; Súp trà mãng cầu xiêm; Cá linh chiên giòn sốt mắm tôm chà Gò Công; Vịt nướng sốt chao củ ấu nghiền và Kem nhãn vị sả Tân Phú Đông.

5 món ăn được sáng tạo từ những nguyên liệu, sản vật đặc trưng của Đồng Tháp.

Điểm nhấn của chương trình là sự kết hợp sáng tạo giữa các sản vật đặc trưng của Đồng Tháp và những nguyên liệu ẩm thực nổi tiếng của địa phương. Từ hạt sen, trái cây miệt vườn, mãng cầu cù lao, cá linh mùa nước nổi đến mắm tôm chà Gò Công, củ ấu vùng Lấp Vò, Lai Vung, nhãn và sả Tân Phú Đông, các nguyên liệu quen thuộc được biến tấu thành những món ăn mang phong cách chế biến và trình bày hiện đại.

Không chỉ theo dõi quá trình chế biến, các đại biểu và du khách còn được trực tiếp thưởng thức các món ăn, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm chế biến cùng các nghệ nhân, đầu bếp.

Các đại biểu và du khách thưởng thức các món ăn.

Chương trình góp phần tôn vinh giá trị sản vật bản địa, khơi dậy niềm tự hào đối với nghề bếp, đồng thời giới thiệu những trải nghiệm ẩm thực đặc sắc phục vụ phát triển du lịch. Qua đó, góp phần quảng bá văn hóa ẩm thực, nâng cao giá trị nông sản và phát huy tiềm năng du lịch ẩm thực của tỉnh Đồng Tháp.