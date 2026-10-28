Đồng Tháp: Quảng bá sản phẩm tại Hội chợ xúc tiến thương mại cho các hợp tác xã khu vực miền Nam

Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam Cao Xuân Thu Vân tham quan gian hàng của Liên minh HTX tỉnh Đồng Tháp.

Theo đó, Liên minh HTX tỉnh Đồng Tháp hỗ trợ 18 HTX tham gia hội chợ, giới thiệu nhiều sản phẩm OCOP, đặc sản và sản phẩm tiêu biểu của địa phương.

Trong đó, có các loại trái cây như: Xoài cát Hòa Lộc, bưởi, thanh long Chợ Gạo, khóm Tân Lập, cam xoàn, quýt đường, dừa, chanh; các sản phẩm chế biến như: trà mãng cầu, yaourt sữa dê sấy, yaourt sữa dê trái cây khô, siro atiso, đác rim, nước cốt chanh mật ong, gạo và các mặt hàng thủ công mỹ nghệ như: Khăn rằn, túi lưu niệm.

Các sản phẩm tham gia hội chợ đáp ứng những tiêu chuẩn chất lượng tương ứng như: VietGAP, GlobalGAP, hữu cơ và an toàn thực phẩm, góp phần nâng cao uy tín, quảng bá thương hiệu sản phẩm của các HTX đến người tiêu dùng.

Thông qua hoạt động trưng bày, giới thiệu và bán sản phẩm, các HTX có cơ hội tiếp cận người tiêu dùng, doanh nghiệp, nhà phân phối và các đối tác tiềm năng; tìm hiểu nhu cầu thị trường, trao đổi thông tin cung cầu và tìm kiếm cơ hội hợp tác trong sản xuất, kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm.

Bên cạnh đó, Liên minh HTX tỉnh tiếp tục hỗ trợ các HTX nâng cao chất lượng sản phẩm, hoàn thiện bao bì, nhãn hiệu, truy xuất nguồn gốc và đáp ứng các tiêu chuẩn của thị trường. Đồng thời, khuyến khích các HTX đổi mới phương thức quảng bá, ứng dụng công nghệ số, phát triển kênh bán hàng trực tuyến nhằm mở rộng thị trường tiêu thụ…