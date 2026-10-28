Đồng Tháp - Prey Veng giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm phát triển kinh tế

Tiếp đoàn có đồng chí Thái Ngọc Bảo Trâm, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh cùng lãnh đạo các ngành, địa phương.

Đoàn công tác tham quan, tìm hiểu quy trình sản xuất kẹo khóm tại Cơ sở sản xuất kẹo khóm Hải Hậu, xã Tân Phước 1.

Tại các điểm tham quan, đoàn tìm hiểu quy trình canh tác khóm, cơ sở chế biến mứt khóm truyền thống - sản phẩm OCOP tiêu biểu do phụ nữ làm chủ; đồng thời tìm hiểu mô hình sinh kế “Hỗ trợ phụ nữ đầu tư trồng khóm” do Hội Nữ doanh nhân TP. Hồ Chí Minh (HAWEE) hỗ trợ vốn không tính lãi.

Đồng chí Thái Ngọc Bảo Trâm chia sẻ, những mô hình sinh kế hiệu quả góp phần hỗ trợ phụ nữ phát huy vai trò, khả năng sáng tạo trong phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập và ổn định cuộc sống. Hội LHPN tỉnh Đồng Tháp luôn quan tâm kết nối nguồn lực, hỗ trợ hội viên phát triển sản xuất, đồng thời mong muốn tăng cường giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm với tổ chức phụ nữ tỉnh Prey Veng.

Đoàn tìm hiểu mô hình sinh kế “Hỗ trợ phụ nữ đầu tư trồng khóm” tại xã Tân Phước 2.

Bà Long KunThea bày tỏ sự quan tâm đối với các mô hình kinh tế do phụ nữ làm chủ tại Đồng Tháp; đồng thời đánh giá cao ý nghĩa của hoạt động tham quan, trao đổi kinh nghiệm thực tiễn. Bà mong muốn phụ nữ 2 tỉnh tiếp tục tăng cường giao lưu, chia sẻ cách làm hay, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động Hội và cải thiện đời sống phụ nữ.

Đoàn chụp ảnh lưu niệm tại mô hình sinh kế “Hỗ trợ phụ nữ đầu tư trồng khóm” xã Tân Phước 2.

Chuyến tham quan góp phần tăng cường sự gắn kết, thắt chặt tình đoàn kết, hữu nghị và hợp tác giữa phụ nữ 2 tỉnh Đồng Tháp - Prey Veng.