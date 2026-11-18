Ngày 18/11, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, Cơ quan An ninh điều tra đang điều tra vụ án “Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” đối với bị can Lê Quốc Anh (SN 1991, ngụ tỉnh Đồng Tháp), xảy ra tại phường Mỹ Tho, tỉnh Đồng Tháp, theo Quyết định phục hồi điều tra vụ án hình sự số 535/QĐ-ANĐT-Đ2 ngày 8/10/2026.

Nơi thường trú và chỗ ở trước khi trốn của bị can Lê Quốc Anh tại số 137/10 Thái Sanh Hạnh, Phường 9, TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang (nay là số 137/10 Thái Sanh Hạnh, phường Mỹ Phong, tỉnh Đồng Tháp).

Bị can Lê Quốc Anh.

Quá trình điều tra vụ án, Cơ quan An ninh điều tra đã ra Quyết định khởi tố bị can số 20/QĐ-ANĐT ngày 5/7/2023 và Quyết định truy nã số 262/QĐ-ANĐT ngày 25/8/2023 đối với Lê Quốc Anh để điều tra về hành vi “Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” quy định tại khoản 1, Điều 117 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp yêu cầu bị can Lê Quốc Anh ra đầu thú để phục vụ công tác điều tra, truy tố, xét xử và được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.

Nếu phát hiện bị can Lê Quốc Anh đang ở đâu, bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay đến cơ quan Công an, Viện kiểm sát hoặc UBND nơi gần nhất. Sau khi bắt hoặc tiếp nhận bị can Lê Quốc Anh, phải báo ngay cho Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp; địa chỉ: số 152 Đinh Bộ Lĩnh, phường Mỹ Phong, tỉnh Đồng Tháp; số điện thoại: 0693.599.441.