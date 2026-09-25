Đồng Tháp: Phổ biến kiến thức công nghệ sinh học

Nông dân trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm với TS. Cẩm Tú.

Tại hội nghị, nông dân được nghe TS. Trần Thị Cẩm Tú trình bày những kiến thức về công nghệ sinh học và các giải pháp kỹ thuật liên quan đến cây bưởi. Theo đó, báo cáo viên chia sẻ các nội dung về kỹ thuật canh tác, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh và ứng dụng công nghệ sinh học nhằm nâng cao năng suất, chất lượng trái bưởi, đáp ứng các tiêu chuẩn ngày càng khắt khe của thị trường trong nước và xuất khẩu.

Chương trình được đông đảo người dân trên địa bàn quan tâm.

Trong khuôn khổ hội nghị, nông dân cũng trực tiếp trao đổi, đặt câu hỏi với báo cáo viên về những khó khăn, vướng mắc trong thực tế canh tác cây bưởi tại địa phương; đồng thời, được giải đáp, hướng dẫn cụ thể các giải pháp kỹ thuật để áp dụng vào sản xuất.