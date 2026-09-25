Đồng Tháp: Phổ biến kiến thức công nghệ sinh học
Sáng 25-9, tại phường Mỹ Phong, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Đồng Tháp (Liên hiệp Hội) phối hợp đơn vị liên quan tổ chức Hội nghị truyền thông phổ biến kiến thức với chủ đề "Công nghệ sinh học và giải pháp kỹ thuật trong phát triển nông nghiệp bền vững".
Tại hội nghị, nông dân được nghe TS. Trần Thị Cẩm Tú trình bày những kiến thức về công nghệ sinh học và các giải pháp kỹ thuật liên quan đến cây bưởi. Theo đó, báo cáo viên chia sẻ các nội dung về kỹ thuật canh tác, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh và ứng dụng công nghệ sinh học nhằm nâng cao năng suất, chất lượng trái bưởi, đáp ứng các tiêu chuẩn ngày càng khắt khe của thị trường trong nước và xuất khẩu.
Trong khuôn khổ hội nghị, nông dân cũng trực tiếp trao đổi, đặt câu hỏi với báo cáo viên về những khó khăn, vướng mắc trong thực tế canh tác cây bưởi tại địa phương; đồng thời, được giải đáp, hướng dẫn cụ thể các giải pháp kỹ thuật để áp dụng vào sản xuất.
Nguồn Đồng Tháp: https://baodongthap.vn/dong-thap-pho-bien-kien-thuc-cong-nghe-sinh-hoc-a245635.html