Ngày 23/11, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Tháp tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Phát triển văn hóa, du lịch bền vững”. Hội thảo tập trung nhận diện tiềm năng, đề xuất giải pháp bảo tồn, phát huy giá trị di sản và kết nối các nguồn lực phát triển du lịch.

Năm 2025, Đồng Tháp đón khoảng 7,36 triệu lượt khách, tổng thu du lịch đạt 4.158 tỷ đồng. Lũy kế 10 tháng đầu năm 2026, toàn tỉnh ước đón 6,5 triệu lượt khách, tổng thu đạt 3.700 tỷ đồng. Kết quả này cho thấy sức hút của du lịch địa phương, đồng thời đặt ra yêu cầu nâng cao chất lượng sản phẩm, khai thác hiệu quả tài nguyên và bảo đảm phát triển bền vững.

Đánh thức giá trị di sản, văn hóa bản địa

Tiến sĩ Nguyễn Phúc Nghiệp, Phó Chủ tịch Hội Khoa học lịch sử tỉnh Đồng Tháp, cho rằng sau hợp nhất, địa phương có không gian văn hóa đa dạng, giàu chiều sâu lịch sử. Từ vùng đất ngập nước Đồng Tháp Mười, di tích cách mạng, dấu tích văn hóa Óc Eo đến vùng sông Tiền, cù lao, miệt vườn và không gian ven biển Gò Công, mỗi vùng đất đều mang giá trị riêng, góp phần tạo nên diện mạo văn hóa đặc sắc.

Toàn tỉnh hiện có 295 di tích được xếp hạng, gồm 5 di tích quốc gia đặc biệt, 33 di tích quốc gia và 257 di tích cấp tỉnh. Nhiều địa danh có giá trị lịch sử, văn hóa và giáo dục truyền thống như Gò Tháp, Gò Thành, Xẻo Quýt, Khu di tích Nguyễn Sinh Sắc, Chiến thắng Rạch Gầm - Xoài Mút, Chiến thắng Ấp Bắc, Di tích khởi nghĩa Trương Định, Làng cổ Đông Hòa Hiệp, chùa Vĩnh Tràng…

Tiến sĩ Nguyễn Phúc Nghiệp, Phó Chủ tịch Hội Khoa học lịch sử tỉnh Đồng Tháp.

Đồng Tháp còn có 11 di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia, hơn 254 lễ hội lớn, nhỏ, trong đó 3 lễ hội được đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Nghệ thuật đờn ca tài tử, cải lương, các làn điệu hò Đồng Tháp, lý con sáo Gò Công cùng lễ hội truyền thống, nghề thủ công và tri thức bản địa gắn bó mật thiết với đời sống cư dân Nam Bộ.

Hệ thống làng nghề và nghề truyền thống cũng là nguồn lực quan trọng để phát triển du lịch. Tiêu biểu có làng hoa Sa Đéc, làng chiếu Định Yên, làng nghề dệt chiếu Long Định, nghề làm bánh tráng, cốm ở Cái Bè, mắm tôm chà và đóng tủ thờ Gò Công, đóng xuồng, ghe ở Long Hậu, dệt choàng ở Long Khánh, làm nem Lai Vung và làm bột gạo Sa Đéc. Những nghề này vừa tạo sinh kế, vừa lưu giữ kỹ năng, kinh nghiệm và ký ức văn hóa được trao truyền qua nhiều thế hệ.

Tiến sĩ Nguyễn Thuận Quý, Khoa Văn hóa - Du lịch và Công tác xã hội, Trường Đại học Đồng Tháp, nhấn mạnh yêu cầu bảo tồn “hồn nghề” truyền thống, phát triển sản phẩm du lịch từ cách tiếp cận di sản sống. Theo tác giả, cần phân biệt “làng nghề” và “nghề truyền thống”. Nếu làng nghề được xem xét chủ yếu trên quy mô sản xuất, số hộ tham gia và điều kiện môi trường, thì nghề truyền thống còn chứa đựng giá trị lịch sử, văn hóa, kỹ thuật và dấu ấn nghệ nhân.

Hệ thống làng nghề và nghề truyền thống cũng là nguồn lực quan trọng để phát triển du lịch của Đồng Tháp.

Vì vậy, cần chuyển từ tư duy bảo tồn nghề như một di sản tĩnh sang tiếp cận “di sản sống”; định vị lại nghề truyền thống, giữ tri thức và những công đoạn thủ công cốt lõi để nuôi dưỡng “hồn nghề”. Đồng thời, cần chuyển hóa giá trị nghề thành sản phẩm du lịch và sản phẩm OCOP. Việc bảo tồn phải gắn với đời sống cộng đồng, để người dân sống được bằng nghề, tự hào về nghề và thế hệ trẻ nhìn thấy cơ hội phát triển từ nghề truyền thống.

Tính hấp dẫn của du lịch văn hóa còn phụ thuộc vào khả năng kể câu chuyện di sản thông qua những hành trình trải nghiệm thực tế, kết nối các tiểu vùng. Lễ hội Văn hóa - Du lịch Làng cổ Đông Hòa Hiệp lần thứ VII, khai mạc ngày 18/11 vừa qua, là một minh chứng cho sức hút của mô hình khai thác di sản gắn với không gian văn hóa và trải nghiệm tại địa phương.

Kết nối không gian, tạo sản phẩm du lịch đặc trưng

Lợi thế của Đồng Tháp không chỉ nằm ở từng điểm đến riêng lẻ mà còn ở khả năng kết nối các không gian văn hóa.

Gò Tháp, Gò Thành, Xẻo Quýt gắn với hành trình khám phá lịch sử, khảo cổ; Đông Hòa Hiệp, nhà cổ Huỳnh Thủy Lê, chùa Vĩnh Tràng mang đến trải nghiệm về kiến trúc, tín ngưỡng; Thới Sơn, Cái Bè, Vĩnh Kim thể hiện nét văn hóa miệt vườn; Sa Đéc nổi bật với hoa kiểng, nghề bột và ẩm thực; Tràm Chim và vùng ven biển Gò Công mở rộng trải nghiệm sinh thái, tìm hiểu sinh kế cư dân.

Ở góc độ du lịch cộng đồng, sông Tiền được xem là trục kết nối nhà vườn, làng hoa, làng nghề, khu du lịch và không gian bảo tồn. Phát triển du lịch không chỉ dừng ở việc đưa khách đến tham quan mà cần tạo thêm sinh kế, thu nhập thực chất cho người dân. Cộng đồng địa phương phải trở thành chủ thể tham gia tổ chức, cung cấp dịch vụ và hưởng lợi từ hoạt động du lịch.

Hội thảo ghi nhận nhiều ý kiến tâm huyết, nhằm hiện thực hóa mục tiêu phát triển văn hóa - du lịch Đồng Tháp theo hướng xanh, bền vững và giàu bản sắc.

Thay vì chỉ đưa du khách ngắm nhìn di sản, ngành du lịch cần xây dựng những hành trình có chiều sâu trải nghiệm như “Di sản sống bên dòng sông”, “Mùa nước nổi - Mùa sinh kế” hay “Từ làng nghề truyền thống đến bàn ăn”.

Tại làng hoa Sa Đéc, du khách có thể trải nghiệm các công đoạn trồng, chăm sóc hoa cùng nông dân, kết hợp thưởng thức ẩm thực và sản vật địa phương. Với Gò Tháp, Tràm Chim, sản phẩm du lịch có thể gắn với tìm hiểu lịch sử, hệ sinh thái và đời sống cư dân vùng Đồng Tháp Mười.

Sự kết nối giữa không gian Đồng Tháp Mười, vùng sông Tiền và ven biển Gò Công sẽ tạo thêm lựa chọn cho du khách, góp phần hình thành những tuyến du lịch liên vùng có bản sắc…

Ông Võ Phạm Tân, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Tháp.

Theo ông Võ Phạm Tân, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Tháp, nhằm hiện thực hóa mục tiêu phát triển văn hóa - du lịch Đồng Tháp theo hướng xanh, bền vững và giàu bản sắc trong giai đoạn tới, tỉnh sẽ tổng hợp, chắt lọc các luận điểm khoa học, mô hình hay, kiến nghị tâm huyết của các nhà khoa học và ý kiến trao đổi thẳng thắn, đa chiều từ cơ quan quản lý, trường đại học, hội nghề nghiệp, doanh nghiệp lữ hành và cộng đồng làm du lịch để xây dựng báo cáo chuyên đề, tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành các cơ chế, đề án cụ thể.

Du khách thích thú khi tham gia trải nghiệm tắm sông, bắt cá mùa nước nổi.

Tối cùng ngày, tại Quảng trường Hùng Vương (phường Đạo Thạnh, tỉnh Đồng Tháp) diễn ra Chương trình nghệ thuật Hưởng ứng Tuần văn hóa Đại đoàn kết dân tộc năm 2026, với chủ đề “Văn hóa soi đường - Đồng Tháp vươn xa”.

Từ ngày 22 đến ngày 24/11, tại Trung tâm Văn hóa - Nghệ thuật tỉnh Đồng Tháp, diễn ra hoạt động Giao lưu văn hóa ẩm thực địa phương, mang đến không gian trải nghiệm sinh động, nơi hội tụ những món ăn dân dã, đặc sản và nét văn hóa ẩm thực đặc trưng của vùng đất Đồng Tháp.

Từ những sản vật quen thuộc của vùng sông nước, phù sa, các nguyên liệu đặc trưng của miền quê Đồng Tháp được sáng tạo thành những món ăn hấp dẫn, mang đậm hương vị địa phương. Không chỉ là dịp thưởng thức ẩm thực, chương trình còn góp phần tôn vinh sự khéo léo, sáng tạo của nghệ nhân và người dân; khơi dậy niềm tự hào về văn hóa quê hương, quảng bá đặc sản và hình ảnh du lịch Đồng Tháp đến với du khách.

Thông qua chuỗi hoạt động, Đồng Tháp tiếp tục thúc đẩy kết nối giữa văn hóa, ẩm thực và du lịch; khai thác hiệu quả tài nguyên bản địa, từng bước xây dựng những sản phẩm du lịch đặc trưng, hấp dẫn và có sức cạnh tranh.

Văn hóa là nền tảng, bản sắc là lợi thế, du lịch là động lực lan tỏa và cộng đồng là chủ thể, đó cũng chính là thông điệp mà chuỗi hoạt động hướng đến, góp phần quảng bá hình ảnh Đồng Tháp giàu bản sắc, thân thiện, nghĩa tình và ngày càng hấp dẫn trong mắt du khách gần xa.