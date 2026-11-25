Diện tích, sản lượng sầu riêng tăng nhanh

Quang cảnh Diễn đàn "Chuyển đổi xanh trong ngành trồng trọt: Chuyên đề sầu riêng tổ chức tại tỉnh Đồng Tháp

Theo Ban tổ chức, Diễn đàn “Chuyển đổi xanh trong ngành trồng trọt: Chuyên đề sầu riêng” (Diễn đàn) nhằm trao đổi, đề xuất các giải pháp ứng dụng khoa học, công nghệ, sử dụng hiệu quả vật tư nông nghiệp, nâng cao chất lượng sản phẩm, thúc đẩy liên kết chuỗi giá trị, hướng tới phát triển ngành hàng sầu riêng bền vững, đáp ứng yêu cầu xuất khẩu.

Đồng thời Diễn đàn còn là cầu nối quan trọng giúp các bên liên quan thống nhất hành động, thúc đẩy chuyển giao khoa học công nghệ vào thực tiễn sản xuất, góp phần xây dựng thương hiệu “Sầu riêng xanh Việt Nam” an toàn, minh bạch và phát triển thịnh vượng.

Sầu riêng hiện là một trong những mặt hàng nông sản xuất khẩu chủ lực của Việt Nam. Năm 2025, diện tích sầu riêng cả nước đạt 185.000ha, với sản lượng 1,8 triệu tấn, mang về kim ngạch xuất khẩu kỷ lục 3,86 tỷ USD (chiếm hơn 45% tổng kim ngạch xuất khẩu rau quả cả nước).

Năm 2026, diện tích trồng sầu riêng cả nước khoảng 200.000ha

Sang 2026, diện tích trồng sầu riêng cả nước đạt khoảng 200.000ha (sản lượng dự kiến đạt hơn 2 triệu tấn), kim ngạch xuất khẩu 9 tháng đầu 2026 ước đạt trên 3,45 tỷ USD, tăng khoảng 25% so với cùng kỳ.

Tuy nhiên, bên cạnh đà tăng trưởng nóng, ngành hàng sầu riêng đang đối mặt với nhiều thách thức lớn về biến đổi khí hậu, dịch hại phức tạp; đặc biệt là các rào cản kỹ thuật khắt khe từ thị trường nhập khẩu liên quan đến dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, kim loại nặng (như Cadimi) và chất cấm (vàng O)...

Do đó, chuyển đổi xanh, chuẩn hóa quy trình từ vườn đến cơ sở đóng gói và phát triển kinh tế tuần hoàn được xác định là con đường tất yếu để giữ vững uy tín và thị phần quốc tế.

Phó Tổng Biên tập Báo Nông nghiệp và Môi trường Trần Cao phát biểu tại Diễn đàn

Phát biểu khai mạc Diễn đàn, Phó Tổng Biên tập Báo Nông nghiệp và Môi trường Trần Cao cho rằng, về sầu riêng Việt Nam đã có thể thu hoạch, xuất khẩu quanh năm. Tuy nhiên, phương pháp trồng, thu hoạch, bảo quản hay chất lượng của vẫn còn nhiều vấn đề cần trao đổi, giải quyết, đặc biệt là để đáp ứng được những yêu cầu về chuyển đổi xanh trong tương lai.

Trước bối cảnh đó, Nhà báo Trần Cao cho rằng, Diễn đàn hôm nay là không gian để cơ quan quản lý, nhà khoa học, doanh nghiệp vật tư, đơn vị thu mua - chế biến - xuất khẩu và người sản xuất cùng trao đổi thẳng thắn, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn và đề xuất giải pháp tháo gỡ những điểm nghẽn của ngành hàng.

Diện tích, sản lượng trồng sầu riêng trên cả nước có dấu hiệu tăng nóng

Theo Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, ngoài những kết quả ngành sầu riêng đạt được từ diện tích, sản lượng và kim ngạch xuất khẩu, ngành sầu riêng gặp nhiều khó khăn như: sản xuất còn nhỏ lẻ, đầu ra phụ thuộc lớn vào Trung Quốc và chịu sự cạnh tranh từ Thái Lan, Malaysia, Philippines. Trong khi đó, ngành hàng sầu riêng còn một số bất cập, như: nhiều diện tích trồng ngoài quy hoạch, thiếu hệ thống kho lạnh, vận chuyển đường bộ kéo dài, tình trạng thu hoạch trái chưa đủ độ chín, sâu bệnh hại nhiều và yêu cầu kiểm soát hóa chất, kim loại nặng ngày càng cao…

Trước thực trạng đó, Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, đưa ra 3 nhóm giải pháp trọng tâm, gồm: nâng cao nền tảng sản xuất (tăng phân bón hữu cơ, áp dụng IPM, IPHM, chủ động trữ nước, không rải vụ khi thiếu nước, giảm phát thải và nghiên cứu giống mới); nâng cao giá trị qua đầu tư công nghệ bảo quản, chế biến, vận chuyển; và mở rộng thị trường trên cơ sở áp dụng VietGAP, nông nghiệp hữu cơ.

Đồng Tháp phát triển ngành sầu riêng xanh, bền vững

Lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp định hướng phát triển ngành sầu riêng của tỉnh theo hướng xanh, phát triển bền vững

Tỉnh Đồng Tháp hiện có trên 138.500ha cây ăn trái, sản lượng hơn 2,6 triệu tấn mỗi năm. Riêng sầu riêng có 36.204ha, chiếm 26,1% diện tích cây ăn trái của tỉnh; trong đó, có 27.316 ha đang cho thu hoạch, sản lượng trên 649.000 tấn. Các vùng sản xuất tập trung chủ yếu tại Ngũ Hiệp, Long Tiên, Bình Phú, Thanh Hưng…

Theo lãnh đạo Sở Nông nghiệp - Môi trường (NN-MT) tỉnh Đồng Tháp, cây sầu riêng đã giúp nhiều hộ nông dân nâng cao thu nhập, thúc đẩy phát triển các dịch vụ phục vụ sản xuất, thu mua, đóng gói và xuất khẩu.

Thời gian qua, Đồng Tháp đã triển khai nhiều mô hình sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, sử dụng phân bón hữu cơ, chế phẩm sinh học, tưới tiết kiệm nước và ứng dụng công nghệ cao. Toàn tỉnh đã cấp 492 mã số vùng trồng với diện tích hơn 18.500 ha, có 261 mã số cơ sở đóng gói và 46 hợp tác xã tham gia liên kết sản xuất, tiêu thụ sầu riêng.

Các đại biểu tham gia tại Diễn đàn trao đổi đến công tác phát triển ngành sầu riêng theo hướng xanh, chất lượng bền vững

Tuy nhiên, qua thực tiễn sản xuất và công tác quản lý, Sở NN-MT tỉnh Đồng Tháp nhận thấy ngành hàng sầu riêng còn nhiều bất cập, như: năng lực tổ chức sản xuất và quản lý chất lượng chưa theo kịp quy mô phát triển của ngành hàng; Sản xuất ở quy mô nông hộ; nguy cơ nhiễm Cadimi trong sản phẩm sầu riêng vẫn còn; tình trạng sử dụng phân bón thiếu cân đối; tác động của hạn hán, xâm nhập và thị trường xuất khẩu đang ảnh hưởng đến ngành sầu riêng…

Từ thực tiễn trên, Đồng Tháp xác định phát triển ngành hàng sầu riêng theo hướng xanh, phát triển bền vững. Để thực hiện kế hoạch này, Đồng Tháp đưa ra các giải pháp, như: xác định vùng sản xuất sầu riêng phù hợp với điều kiện đất đai, nguồn nước và thị trường; kiểm soát an toàn thực phẩm ngay từ vùng trồng, đặc biệt là kiểm soát Cadimi; tổ chức lại sản xuất gắn với liên kết tiêu thụ và truy xuất nguồn gốc; chuyển đổi phương thức canh tác theo hướng sử dụng hiệu quả tài nguyên và vật tư nông nghiệp; phát triển kinh tế tuần hoàn gắn với bảo quản và chế biến sâu; nâng cao chất lượng thương mại và phát triển thị trường tiêu thụ…

Song song với các giải pháp quy hoạch vùng trồng, bảo đảm chất lượng, công tác mở rộng thị trường cho trái sầu riêng Việt Nam cũng là nhiệm vụ cần thiết

Tại Hội thảo, lãnh đạo Sở NN-MT tỉnh Đồng Tháp mong muốn hình thành những chương trình hợp tác cụ thể giữa các cơ quan quản lý, viện nghiên cứu, doanh nghiệp, hợp tác xã và người sản xuất. Cụ thể, tỉnh Đồng Tháp đề nghị Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Viện Cây ăn quả miền Nam cùng các viện, trường hỗ trợ tỉnh hoàn thiện quy trình canh tác sầu riêng an toàn, kiểm soát Cadimi, cải thiện sức khỏe đất và thích ứng với hạn, mặn.

Theo lãnh đạo Sở NN-MT tỉnh Đồng Tháp, ngành sầu riêng chuyển đổi xanh phải được thể hiện bằng sức khỏe và tuổi thọ của vườn cây, chất lượng sản phẩm, mức tiết kiệm chi phí sản xuất, thu nhập thực tế của người nông dân. Đó là cơ sở để duy trì thị trường và phát triển ổn định ngành hàng sầu riêng Đồng Tháp trong thời gian tới.