Đồng Tháp: Phát triển làng hoa Mỹ Phong gắn với du lịch

Tham dự buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Phước Thiện, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành và địa phương.

Quang cảnh buổi làm việc.

Theo báo cáo, Đề án xây dựng và phát triển làng hoa Mỹ Phong giai đoạn 2026 - 2031, tầm nhìn đến năm 2040 được UBND phường phê duyệt ngày 6-8-2026, nhằm phát huy nghề trồng hoa, cây cảnh có truyền thống hơn 70 năm, nâng cao giá trị sản xuất, ổn định đầu ra và kết nối với thương mại, dịch vụ, du lịch nông nghiệp.

Đồng chí Phan Văn Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Tháp, phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Đến cuối năm 2025, làng hoa Mỹ Phong có 161 hộ trồng hoa, với tổng diện tích 26,555 ha. Sản xuất còn phân tán, chủ yếu phục vụ thị trường Tết Nguyên đán. Người trồng hoa gặp khó khăn như: Diện tích đất thu hẹp do quá trình đô thị hóa, chi phí thuê đất tăng, thiếu nước tưới mùa khô; hạ tầng giao thông, thủy lợi chưa đáp ứng yêu cầu, liên kết sản xuất và tiêu thụ còn hạn chế.

Phấn đấu đến năm 2031, phường duy trì diện tích trồng hoa từ 35 - 40 ha; ít nhất 80% số hộ tham gia liên kết sản xuất, 70% sản lượng được tiêu thụ theo hợp đồng hoặc qua các kênh ổn định. Đồng thời, phát triển tối thiểu 5 sản phẩm OCOP, trong đó có ít nhất 1 sản phẩm đạt 4 sao.

Thời gian qua, phường nâng cấp, mở rộng 5 tuyến đường dài 2,166 km, kinh phí 11,502 tỷ đồng; nạo vét 10 tuyến kênh dài 7,657 km. Ba tổ hợp tác được củng cố; Hợp tác xã Hoa tươi Mỹ Phong đang được xúc tiến thành lập, dự kiến hoạt động trong quý II-2027.

Địa phương đã kết nối đơn hàng 23.000 giỏ hoa, kiểng phục vụ Tết Đinh Mùi năm 2027. Nông dân dự kiến xuống giống khoảng 1,036 triệu giỏ hoa tươi và 15.000 gốc mai vàng; đồng thời phối hợp doanh nghiệp du lịch xây dựng tour trải nghiệm “Tết quê”.

Đồng chí Nguyễn Phước Thiện, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, phát biểu tại buổi làm việc.

Đồng chí Lê Thị Bé Phượng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Mỹ Phong, phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Phước Thiện đề nghị Sở Công Thương hỗ trợ kết nối doanh nghiệp, nhà phân phối tiêu thụ hoa; ngành Khuyến nông tăng cường tập huấn kỹ thuật trồng hoa trên giàn. Phường cần rà soát nhu cầu đầu tư thủy lợi, xây dựng mô hình điểm tạo nét riêng cho làng hoa. Các sở, ngành phối hợp đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn, xác định rõ trách nhiệm và tiến độ thực hiện.

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Phan Văn Thắng yêu cầu phường Mỹ Phong thống nhất nhận thức, nâng cao quyết tâm chính trị, tuyên truyền để người dân hiểu rõ mục tiêu, lợi ích của đề án, tạo sự đồng thuận khi triển khai. Việc phát triển làng hoa cần gắn quy hoạch vùng trồng với đầu tư hạ tầng, khai thác hiệu quả quỹ đất và phát huy kinh nghiệm sản xuất của địa phương.

Đồng chí nhấn mạnh, làng hoa Mỹ Phong cần phát triển theo hướng nâng cao giá trị sản xuất, mở rộng thị trường tiêu thụ, hình thành điểm nhấn du lịch. Phường cần học tập kinh nghiệm làng hoa Sa Đéc, tăng cường liên kết với nhà vườn, hợp tác xã, doanh nghiệp và đơn vị lữ hành; phát triển giống hoa mới, kết hợp tham quan, trải nghiệm để tạo thêm thu nhập cho người dân.

Đồng chí Phan Văn Thắng yêu cầu lãnh đạo phường phân công rõ người, rõ việc, tiến độ và trách nhiệm; lồng ghép các chương trình hỗ trợ sản xuất, khuyến nông, phát triển hợp tác xã. Trước mắt, lựa chọn một số nhà vườn làm điểm, chuyển giao kỹ thuật, phát triển sản phẩm mới tạo sức lan tỏa; khẩn trương hoàn thiện đề án, bảo đảm tính khả thi và hiệu quả thực chất.