Đồng Tháp: Phát triển chăn nuôi theo hướng bền vững

ĐẢM BẢO CÁC TIÊU CHUẨN AN TOÀN

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Tháp, đàn heo hơn 505 ngàn con, tăng 4,71% so với cùng kỳ; đàn bò hơn 148 ngàn con, bằng 96,91% so với cùng kỳ; đàn trâu khoảng 2.100 con; đàn gia cầm khoảng 24 triệu con, tăng 0,71 so với cùng kỳ. Về thủy sản, diện tích thả nuôi trong 9 tháng khoảng 21.210 ha, đạt 92,26% kế hoạch; sản lượng khai thác thủy sản hơn 815 ngàn tấn, tăng 9,21% so với cùng kỳ.

Mô hình nuôi gà trong phòng lạnh của ông Nguyễn Đức Lữ (phường Đạo Thạnh) mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Để phát triển bền vững nghề chăn nuôi, giải quyết việc làm, ổn định cuộc sống Nhân dân, thời gian qua, Đồng Tháp định hướng tái cơ cấu lại nghề chăn nuôi theo hướng chất lượng và hiệu quả, an toàn, tích cực bảo vệ môi sinh môi trường vùng nuôi cũng như sức khỏe Nhân dân.

Theo đó, quy hoạch vùng chăn nuôi trọng điểm phù hợp từng địa bàn, chuyển dần chăn nuôi nông hộ nhỏ lẻ sang chăn nuôi tập trung; định hướng người dân áp dụng chăn nuôi theo quy trình an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh và ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật.

Đồng thời, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh khuyến khích các chủ cơ sở đầu tư xây cất chuồng trại khang trang, hiện đại, siết chặt quản lý dịch bệnh gắn với xây dựng chuỗi giá trị trên vật nuôi đảm bảo đầu vào và đầu ra sản phẩm, giảm chi phí, tăng hiệu quả kinh tế.

Đối với lĩnh vực chăn nuôi gia cầm, nhiều cơ sở chăn nuôi chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng phần mềm truy xuất nhằm quản lý từ vật tư đầu vào, quá trình sản xuất, sản phẩm đầu ra phục vụ truy xuất nguồn gốc, đảm bảo an toàn thực phẩm.

Ông Nguyễn Tấn Cường, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh (Liên hiệp Hội), chia sẻ: “Trong bối cảnh mới hiện nay, việc phát triển chăn nuôi ứng dụng công nghệ cao, tuân thủ quy trình an toàn sinh học trở thành xu hướng tất yếu, nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu của thị trường trong và ngoài nước.

Thời gian qua, Liên hiệp Hội phối hợp với Hội Chăn nuôi tỉnh thực hiện chuyên mục Tri thức phục vụ đời sống: “Ngành chăn nuôi giữ nhịp tăng trưởng, sẵn sàng phục vụ thị trường tết” và chuyên trang Trí thức khoa học và công nghệ.

“Sử dụng kháng sinh có kiểm soát - chiến lược phát triển chăn nuôi bền vững”, góp phần tuyên truyền phát triển chăn nuôi trên địa bàn tỉnh theo hướng bền vững”.

Điển hình như hộ ông Nguyễn Đức Lữ (ngụ khu phố 17, phường Đạo Thạnh). Từ niềm đam mê chăn nuôi, ông Lữ từng bước tìm hiểu, tích lũy kinh nghiệm và tiếp cận những phương thức sản xuất mới.

Theo ông Lữ, nhận thấy chăn nuôi nhỏ lẻ tiềm ẩn nhiều rủi ro, trong khi sản xuất theo hướng an toàn sinh học, ứng dụng công nghệ và liên kết với doanh nghiệp có nhiều triển vọng, ông tiếp tục tìm hiểu mô hình nuôi gà công nghiệp trong trại lạnh.

Từ những kiến thức tích lũy được, ông mạnh dạn đầu tư và từng bước hoàn thiện quy trình chăn nuôi. Ông ký hợp đồng với Công ty Japfa để nuôi gà giống Cobb 500, cung cấp gà thịt cho các siêu thị, bếp ăn tại các khu công nghiệp trên cả nước. Theo hợp đồng, doanh nghiệp cung cấp con giống, hỗ trợ kỹ thuật và bao tiêu sản phẩm đầu ra.

Điểm đặc biệt của mô hình là đàn gà được nuôi hoàn toàn trong hệ thống chuồng kín, có máy điều hòa nhiệt độ, quạt hút và hệ thống kiểm soát môi trường.

Đến nay, ông Lữ có 3 trang trại với tổng diện tích hơn 5.000 m², quy mô trên 60.000 con gà. Sau khoảng 45 ngày nuôi, gà đạt trọng lượng khoảng 3 kg/con và được xuất chuồng theo hợp đồng.

Với giá bán tại chuồng khoảng 31.000 - 32.000 đồng/kg, có thời điểm cao hơn, bình quân ông đạt mức lãi từ 5.000 - 8.000 đồng/kg. Mỗi năm, các trang trại xuất chuồng khoảng 5 lứa, doanh thu đạt từ 20 - 25 tỷ đồng, lợi nhuận khoảng 10%.

Ngoài ra, một số cơ sở chăn nuôi gia súc, gia cầm còn quan tâm áp dụng và duy trì chứng nhận quy trình sản xuất tốt trong chăn nuôi nhằm tạo ra sản phẩm chất lượng, được người tiêu dùng tín nhiệm, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường và tiến tới xây dựng thương hiệu hoặc đăng ký để được công nhận sản phẩm OCOP cấp tỉnh.

Ông Đoàn Phan Dinh, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ heo rừng Đồng Tháp (xã Tân Nhuận Đông) với mô hình nuôi heo rừng lai “Người nuôi có lời và người ăn có lợi”, công ty đang thực hiện liên kết hơn 5.000 hộ nông dân nuôi heo rừng ở khắp các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long.

Ông Dinh cho biết: “Để đảm bảo tiêu chuẩn, theo hợp đồng ký kết, tất cả hộ nuôi phải đảm bảo số lượng và chất lượng nguồn cung, heo nuôi không được sử dụng kháng sinh; khuyến khích người dân nuôi heo từ thức ăn rau củ, quả, cỏ và các loại phụ phẩm nông nghiệp nhằm nâng cao giá trị sản phẩm”.

PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG NGÀNH CHĂN NUÔI

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Tháp, thời gian tới, tỉnh tiếp tục nhân rộng các mô hình chăn nuôi theo quy mô trang trại lớn, áp dụng khoa học công nghệ cao rộng rãi vào sản xuất.

Việc phát triển chăn nuôi heo theo hướng an toàn sinh học trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp góp phần giúp ngành chăn nuôi phát triển bền vững.

Địa phương đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức của hộ chăn nuôi, tích cực tập huấn và hướng dẫn quy trình ứng dụng công nghệ hiện đại vào chăn nuôi tập trung, quy mô lớn với kỹ thuật công nghệ cao.

Gia đình ông Dương Tấn Sĩ (xã Tân Thới) là một trong những hộ có kinh nghiệm trong nghề chăn nuôi heo tại địa phương. Nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất, ông Sĩ chủ động xây dựng mô hình chăn nuôi theo chuỗi khép kín, kết hợp áp dụng các giải pháp an toàn sinh học để giảm chi phí, hạn chế dịch bệnh và bảo vệ môi trường.

Theo mô hình này, ông Sĩ nuôi heo nái sinh sản, giữ lại heo con để nuôi heo thịt. Bên cạnh đó, ông còn kinh doanh thức ăn chăn nuôi, nhờ vậy có thể chủ động nguồn thức ăn với giá thấp hơn so với mua từ các đại lý bên ngoài.

Nhờ tối ưu chi phí đầu vào, giá thành sản xuất heo thịt của gia đình ông giảm khoảng 1 triệu đồng/tạ so với các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ theo phương thức truyền thống. Tùy từng thời điểm, tổng đàn heo trong trang trại dao động từ 200 - 500 con.

Quy trình ủ men được thực hiện qua 2 giai đoạn. Ở giai đoạn đầu, ông phối trộn các nguyên liệu gồm men vi sinh, rỉ mật đường, rượu, giấm, men tỏi và nước sôi để nguội để tạo hỗn hợp men chua. Sau khi hỗn hợp được ủ thành công, ông lấy 3 lít men chua tưới đều lên một bao thức ăn chăn nuôi loại 25 kg rồi trộn kỹ.

Tiếp đó, toàn bộ hỗn hợp được cho vào túi ni lông, buộc kín 2 lớp và tiếp tục ủ từ 7 - 14 ngày. Khi thức ăn có mùi thơm lên men, vị chua nhẹ, ông đem ra làm thức ăn cho đàn heo.

Ông Sĩ cho biết, việc kết hợp chăn nuôi theo chuỗi khép kín với các giải pháp an toàn sinh học và cải thiện dinh dưỡng là hướng đi cần thiết để nâng cao hiệu quả kinh tế, giảm chi phí và hướng đến phát triển chăn nuôi bền vững.

Qua đó, tăng sản lượng, chất lượng, hạn chế dịch bệnh, bảo vệ đàn vật nuôi vừa giảm thiểu ô nhiễm môi trường, tăng năng suất và chất lượng sản phẩm đồng đều, giảm chi phí, giảm giá thành sản xuất, thân thiện môi trường cũng như áp dụng quy trình sản xuất tốt trong chăn nuôi: VietGAP, GlobalGAP… một cách rộng rãi.

Ngoài ra, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý đàn vật nuôi và phòng, chống dịch bệnh động vật thông qua xây dựng phần mềm cơ sở dữ liệu chăn nuôi gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh cũng như xây dựng và đăng ký thương hiệu theo hình thức chứng nhận nhãn hiệu hoặc chỉ dẫn địa lý, ứng dụng truy xuất nguồn gốc sản phẩm chăn nuôi gia cầm nói chung…