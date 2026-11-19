Liên hiệp Hội có vị trí đặc thù, là tổ chức hội quần chúng được Đảng và Nhà nước giao nhiệm vụ, có chức năng tập hợp, đoàn kết đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ trong tỉnh.

Với mạng lưới tổ chức thành viên rộng khắp, Liên hiệp Hội Đồng Tháp có điều kiện kết nối nguồn lực trí tuệ trong đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ đóng góp cho tỉnh trong quá trình hoạch định, xây dựng và tổ chức thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật.

Quang cảnh hội thảo tư vấn.

Hội thảo đã tập trung vào 4 nội dung: Cơ sở lý luận và thực tiễn về tư vấn, phản biện xã hội; thực trạng hoạt động tư vấn, phản biện của Liên hiệp Hội tỉnh Đồng Tháp; tư vấn, phản biện đối với những vấn đề trọng tâm trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, nhất là về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động tư vấn, phản biện.

Tại hội thảo, các nhà khoa học, các chuyên gia và đội ngũ trí thức đã trao đổi, mạnh dạn chỉ ra những điểm nghẽn trong hoạt động tư vấn, phản biện. Đồng thời, chia sẻ kinh nghiệm phát huy vai trò của đội ngũ trí thức, chuyên gia, nhà khoa học trong tư vấn, phản biện chính sách ở một số địa phương. Qua đó, đề xuất những giải pháp có tính khả thi, phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương.