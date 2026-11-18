Đồng chí Phan Văn Thắng tỉnh phát biểu tại buổi họp mặt.

Tham dự buổi họp mặt có đồng chí Phan Văn Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đồng chí Đinh Văn Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh, đại diện các tổ chức chính trị - xã hội, các ban chuyên môn và cán bộ, công chức, người lao động cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Đồng chí Phan Văn Thắng và đồng chí Đinh Văn Dũng trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết dân tộc” năm 2026 cho 4 cá nhân tiêu biểu của tỉnh.

Tại buổi họp mặt, các đại biểu cùng ôn lại truyền thống 96 năm xây dựng và phát triển của Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, nay là MTTQ Việt Nam. Trải qua các giai đoạn lịch sử, Mặt trận luôn giữ vai trò nòng cốt chính trị trong xây dựng, củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tập hợp các tầng lớp Nhân dân, phát huy tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Phát huy truyền thống vẻ vang đó, hệ thống MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Tháp tiếp tục khẳng định vai trò trong tập hợp, vận động các tầng lớp Nhân dân, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, tạo sự đồng thuận xã hội và tham gia xây dựng Đảng, chính quyền. Dịp này, các đại biểu còn tham gia giao lưu, tìm hiểu kiến thức về truyền thống MTTQ Việt Nam và Ngày Văn hóa Việt Nam (24-11).

Đồng chí Đinh Văn Dũng trao quà cho các cá nhân trong chương trình giao lưu, tìm hiểu kiến thức về 96 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam và Ngày Văn hóa Việt Nam.

Một trong những nội dung trọng tâm của buổi họp mặt là chương trình trao đổi chuyên đề về thúc đẩy chuyển đổi số, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Mặt trận trong tình hình mới.

Các đại biểu tập trung thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm, đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân; đổi mới phương thức tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân tộc; nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội và tham gia xây dựng Đảng, chính quyền.

Đại biểu phát biểu ý kiến chia sẻ tại buổi họp mặt.

Bên cạnh đó, các ý kiến cũng tập trung vào việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, nâng cao nhận thức và kỹ năng số cho đội ngũ cán bộ Mặt trận tại cơ quan và cơ sở; tăng cường công tác phối hợp giữa MTTQ với các tổ chức chính trị - xã hội; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị cho cán bộ Mặt trận cấp tỉnh và cấp xã. Đặc biệt, việc ứng dụng chuyển đổi số trong hỗ trợ giảm nghèo, tạo sinh kế thích ứng cho hộ nghèo, hộ cận nghèo cũng được quan tâm trao đổi.

Đại biểu chia sẻ, trao đổi chuyên đề về thúc đẩy chuyển đổi số, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Mặt trận trong tình hình mới.

Thông qua trao đổi, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo, ban chuyên môn, tổ chức chính trị - xã hội và cán bộ, công chức chia sẻ những kinh nghiệm thực tiễn, mô hình hay, cách làm sáng tạo; đồng thời thẳng thắn nêu những khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp có tính khả thi nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống Mặt trận trong thời gian tới.

Đại biểu chia sẻ, trao đổi chuyên đề về thúc đẩy chuyển đổi số, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Mặt trận trong tình hình mới.

Phát biểu kết luận và định hướng nhiệm vụ, đồng chí Phan Văn Thắng ghi nhận, tiếp thu các ý kiến đóng góp, đề xuất tại buổi họp mặt, làm cơ sở phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ của hệ thống MTTQ Việt Nam tỉnh trong thời gian tới.

Đồng chí Phan Văn Thắng nhấn mạnh, cán bộ, đoàn viên, hội viên phải tiên phong trong chuyển đổi số, thành thạo công nghệ để hướng dẫn, hỗ trợ người dân; đồng thời, xác định chỉ tiêu cụ thể, nâng cao hiệu quả cài đặt, kích hoạt và sử dụng ứng dụng VNeID.

Các tổ chức hội cần nâng cao trách nhiệm trong công tác an sinh xã hội, sâu sát cơ sở, nắm chắc hoàn cảnh hộ nghèo, hộ cận nghèo để kịp thời đề xuất các mô hình hỗ trợ thiết thực. Đồng thời, tăng cường phối hợp xây dựng, nhân rộng các mô hình an ninh, an toàn, bảo đảm hiệu quả thực chất.

Đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi họp mặt.

Dịp này, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết dân tộc” năm 2026 cho 4 cá nhân tiêu biểu của tỉnh, ghi nhận những đóng góp trong sự nghiệp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đây là sự ghi nhận ý nghĩa đối với những nỗ lực, cống hiến và tinh thần trách nhiệm của các cá nhân trong quá trình công tác.