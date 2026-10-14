Đồng Tháp: Phát huy vai trò giai cấp nông dân trong giai đoạn mới

Tham dự tọa đàm có các đồng chí: Lê Minh Hoan, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội; Phạm Văn Chuẩn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Đồng Tháp; Nguyễn Phước Thiện, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp; cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; các đồng chí nguyên lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh qua các thời kỳ; lãnh đạo Hội Nông dân 102 xã, phường và hội viên nông dân tiêu biểu.

Phát biểu tại tọa đàm, đồng chí Nguyễn Thị Hồng Phượng, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Đồng Tháp nhấn mạnh, trải qua 96 năm xây dựng và trưởng thành, giai cấp nông dân Việt Nam luôn phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết, ý chí kiên cường, cần cù, sáng tạo, đóng góp sức người, sức của vào sự nghiệp đấu tranh cách mạng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Qua các thời kỳ, Hội Nông dân tỉnh từng bước khẳng định vai trò tập hợp, đoàn kết, tuyên truyền, vận động nông dân; tổ chức các phong trào thi đua lao động, sản xuất, hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế, nâng cao đời sống và xây dựng tổ chức Hội vững mạnh.

Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Phượng, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Đồng Tháp phát biểu tại buổi tọa đàm.

Trong bối cảnh mới, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh cũng nhấn mạnh yêu cầu chuyển từ tư duy sản xuất đơn thuần sang tư duy kinh tế nông nghiệp; từ sản xuất riêng lẻ sang hợp tác, liên kết; kết hợp kinh nghiệm thực tiễn với tri thức, công nghệ và thông tin thị trường. Qua đó, từng bước xây dựng người nông dân Đồng Tháp chuyên nghiệp, văn minh, có kiến thức, kỹ năng, tinh thần hợp tác, trách nhiệm với cộng đồng và khả năng thích ứng với những thay đổi của thời đại.

Tại tọa đàm, các đại biểu tập trung trao đổi về truyền thống và những bài học kinh nghiệm qua các thời kỳ cách mạng; phát huy vai trò chủ thể của nông dân trong giai đoạn mới; đổi mới công tác Hội và phát huy vai trò đội ngũ cán bộ Hội; xác định định hướng, giải pháp phát triển trong thời gian tới; đồng thời, chia sẻ kinh nghiệm tập hợp, vận động hội viên, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế, nâng cao đời sống…

Đồng chí Lê Minh Hoan, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội phát biểu tại buổi tọa đàm.

Tọa đàm còn là dịp để các đại biểu lắng nghe những chia sẻ, gợi mở định hướng từ đồng chí Lê Minh Hoan, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội; đồng thời, trao đổi, đề xuất các giải pháp nhằm phát huy nội lực của nông dân, tăng cường phối hợp giữa Hội với các ngành, doanh nghiệp, hợp tác xã và nhà khoa học.

Thông qua tọa đàm, Hội Nông dân tỉnh mong muốn tiếp tục kế thừa, phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp, nhìn nhận những khó khăn, hạn chế từ thực tiễn và đề xuất các giải pháp thiết thực để đổi mới hoạt động Hội. Qua đó, khơi dậy tinh thần đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, phát huy vai trò chủ thể của giai cấp nông dân trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn và góp phần xây dựng quê hương Đồng Tháp ngày càng giàu đẹp, văn minh.