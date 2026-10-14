Đồng Tháp phát huy sức trẻ, thúc đẩy khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo

Ông Huỳnh Minh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, phát biểu. Ảnh: Hồng Thái - TTXVN

Các cấp bộ Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh cần tiếp tục phát huy vai trò của tuổi trẻ trong phát triển kinh tế - xã hội, khuyến khích thanh niên khởi nghiệp, ứng dụng khoa học và công nghệ, tham gia phát triển các lĩnh vực có tiềm năng của tỉnh. Đây là đề nghị của ông Huỳnh Minh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp tại Chương trình kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (15/10/1956 - 15/10/2026) do Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Đồng Tháp tổ chức ngày 14/10.

Nguyên lãnh đạo Hội LHTN Việt Nam tỉnh Đồng Tháp giao lưu tại chương trình. Ảnh: Hồng Thái - TTXVN

Tại chương trình, các đại biểu cùng ôn lại truyền thống vẻ vang, tinh thần đoàn kết, xung kích, khát vọng cống hiến của các thế hệ cán bộ Hội, hội viên, thanh niên 70 năm qua. Các đại biểu đã giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn trong quá trình tham gia công tác Hội và phong trào thanh niên; bày tỏ niềm tin, kỳ vọng đối với thế hệ cán bộ Hội.

Ghi nhận, biểu dương những nỗ lực của các cấp bộ Hội, cán bộ Hội, hội viên, thanh niên, ông Huỳnh Minh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp nhấn mạnh, trải qua 70 năm xây dựng và trưởng thành, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đã khẳng định vai trò trong việc đoàn kết, tập hợp các tầng lớp thanh niên, phát huy tinh thần yêu nước, trách nhiệm, khát vọng cống hiến của tuổi trẻ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Phát huy truyền thống, các thế hệ cán bộ Hội, hội viên, thanh niên Đồng Tháp đã tích cực tham gia phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, giữ gìn an ninh trật tự, góp phần quan trọng vào sự phát triển của địa phương.

Cá nhân có thành xuất sắc trong công tác Hội và phong trào thanh niên giai đoạn 2024 – 2026 nhận Bằng khen. Ảnh: Hồng Thái - TTXVN

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp đề nghị, các cấp bộ Hội tăng cường giáo dục lý tưởng, đạo đức, lối sống, trách nhiệm công dân cho thanh niên; tiếp tục phát triển, triển khai hiệu quả phong trào "Tôi yêu Tổ quốc tôi" gắn với nhiệm vụ, việc làm cụ thể trong học tập, lao động, chấp hành pháp luật, bảo vệ môi trường và tham gia xây dựng địa phương.

Thanh niên tình nguyện tiêu biểu được tuyên dương tại chương trình. Ảnh: Hồng Thái - TTXVN

Các cấp Hội tiếp tục khuyến khích thanh niên khởi nghiệp, ứng dụng khoa học và công nghệ, chuyển đổi số, tham gia phát triển nông nghiệp sinh thái, du lịch và các lĩnh vực có tiềm năng của tỉnh; chăm lo thiết thực quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của thanh niên, tăng cường tư vấn hướng nghiệp, đào tạo nghề, kết nối việc làm, hỗ trợ vốn và kiến thức khởi nghiệp, quan tâm thanh niên yếu thế, thanh niên nông thôn và thanh niên công nhân. Cán bộ hội phải sâu sát cơ sở, hiểu thanh niên, có khả năng tổ chức phong trào và tạo được sự đồng thuận tham gia của hội viên.

Các đại biểu và hội viên, thanh niên tại chương trình. Ảnh: Hồng Thái - TTXVN

Trong giai đoạn 2024 - 2026, công tác Hội và phong trào thanh niên tại Đồng Tháp đạt được nhiều kết quả tích cực. Toàn tỉnh kết nạp gần 39.000 hội viên mới, hỗ trợ 94 dự án khởi nghiệp sáng tạo, 26 sản phẩm OCOP của thanh niên, trang bị kỹ năng số cho hơn 166.000 thanh niên. Các hoạt động tình nguyện thu hút gần 890.000 lượt cán bộ, hội viên, thanh niên tham gia xây dựng hơn 200 nhà nhân ái, thực hiện hơn 210 km công trình "Thắp sáng đường quê" và 235 công trình thanh niên.

Cá nhân nhận danh hiệu "Thanh niên sống đẹp". Ảnh: Hồng Thái - TTXVN

Dịp này, Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Đồng Tháp tuyên dương 35 cá nhân là cán bộ Hội tiêu biểu, thanh niên tình nguyện tiêu biểu, thanh niên sống đẹp; đồng thời tặng Bằng khen cho 17 tập thể, 22 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào thanh niên giai đoạn 2024 - 2026.