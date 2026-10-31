Đồng Tháp: Phát huy sức trẻ giữ bình yên ở cơ sở

Anh Trương Văn Phướng là Tổ trưởng Tổ bảo vệ ANTT ấp Ba (xã An Long).

Cách đây không lâu, tại khu vực ấp Tân Hòa B, xã Tân Phú (nay là xã Thanh Bình), một đối tượng trộm cắp tài sản manh động, sẵn sàng chống trả người truy đuổi để tẩu thoát, nhưng đã bị anh Phướng tay không áp sát, quật ngã.

Anh Trương Văn Phướng hỗ trợ Công an xã An Long bắt đối tượng phạm tội về ma túy.

Hôm ấy, trên đường về nhà, anh phát hiện một đối tượng có biểu hiện nghi vấn trộm cắp tài sản nên báo ngay cho Công an xã, đồng thời kiên trì bám theo. Sau gần 20 phút theo dõi, khi đối tượng vừa trộm tài sản trị giá hơn 50 triệu đồng của người dân và đang trên đường tẩu thoát, anh lập tức khống chế, bắt giữ.

Anh Phướng chia sẻ: “Tôi xác định phải chấp hành mọi sự phân công của Công an xã, phối hợp đúng quy định, không hành động chủ quan hay nóng vội”.

Anh Phướng (bìa trái) đến tận nhà hỗ trợ người già yếu, bệnh tật tích hợp giấy tờ trên ứng dụng VNeID.

Năm 18 tuổi, anh Phướng tham gia lực lượng Công an xã bán chuyên trách tại xã An Phong (nay là xã An Long). Từ năm 2020 đến 2022, anh tình nguyện thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân, được rèn luyện trong môi trường kỷ luật. Trở về địa phương, niềm đam mê giữ gìn bình yên làng xóm tiếp tục thôi thúc anh gắn bó với công tác bảo vệ ANTT.

Từ ngày 1/7/2024, khi lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở chính thức ra mắt, anh đảm nhận vai trò Tổ trưởng Tổ bảo vệ ANTT ấp Ba, xã An Long, kiêm Chi ủy viên Chi bộ, Phó Trưởng ấp Ba.

Ông Lữ Long Hồ, người dân ấp Ba, nhận xét: “Chú Phướng năng động, nhiệt tình lắm! Bà con có chuyện gì xảy ra thì chú tới liền. Tuy nhỏ tuổi nhưng chú ấy giải quyết việc rất nhanh lẹ, có trách nhiệm nên người dân rất tin tưởng”.

Anh Phướng đã cùng Công an xã bắt giữ 2 đối tượng trộm chó mang theo hung khí; truy xét, mời làm việc 3 đối tượng trộm cắp, tiêu thụ tài sản; triệt xóa 2 tụ điểm tệ nạn xã hội; bắt quả tang 4 vụ tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy. Anh còn hỗ trợ truy bắt 23 vụ vi phạm pháp luật, trong đó 15 vụ bị xử lý hình sự.

Những ngày giông lốc đi qua, anh Phướng (bìa phải) luôn có mặt cùng Công an xã hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai.

Anh thường xuyên phối hợp mời làm việc, giáo dục, yêu cầu cam kết đối với 25 đối tượng có tiền án, tiền sự hoặc biểu hiện nghi vấn vi phạm pháp luật.

Chị La Thị Triều Thự, chủ một cơ sở kinh doanh ở ấp Ba, cho biết: “Phướng rất vui vẻ, nhiệt tình. Khi có việc cần hỗ trợ, em rất nhanh chóng, giải quyết vấn đề cũng rất tốt. Tôi rất hài lòng về người Tổ trưởng Tổ bảo vệ ANTT ở ấp Ba này”.

Để chủ động nắm tình hình địa bàn, anh Phướng thành lập nhóm Zalo “Dân cư cộng đồng Ấp Ba”, phục vụ tuyên truyền pháp luật và tiếp nhận phản ánh của người dân. Trong công tác chuyển đổi số, anh đến từng nhà, kiên nhẫn hướng dẫn người già yếu, đồng thời đến các điểm trường hỗ trợ học sinh, phụ huynh kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức 2, tích hợp giấy tờ trên ứng dụng VNeID.

Trung tá Võ Lê Duy Thanh, Tổ Cảnh sát khu vực, Công an xã An Long, cho biết: “Đồng chí Phướng là cầu nối giữa lực lượng tham gia bảo vệ ANTT với Công an xã và nhân dân”.

Anh Phướng còn tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện, đã 13 lần hiến máu cứu người. Năm 2026, anh khởi xướng tổ chức đêm Trung thu, cùng người dân và sinh viên Trường Đại học Đồng Tháp trao 250 phần quà cho trẻ em nghèo trong ấp. Trong đợt dịch COVID-19 năm 2021, anh vận động gia đình trao 100 phần quà nhu yếu phẩm cho người lao động khó khăn, tặng 70 bộ sách giáo khoa và 700 quyển tập cho học sinh nghèo quê nhà.

Anh Phướng (bìa trái) tích cực tham gia các hoạt động hiến máu tình nguyện.

Vừa làm nhiệm vụ, vừa tranh thủ ôn luyện, năm 2024, anh trở thành sinh viên hệ đại học chính quy ngành Luật của Trường Đại học Đồng Tháp.

Ở tuổi 25, anh đã nhận được Bằng khen của Bộ Công an, được tuyên dương là điển hình tiên tiến trong lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở toàn quốc giai đoạn 2020–2025 cùng nhiều Giấy khen của Công an tỉnh, Trường Đại học Đồng Tháp và chính quyền địa phương. Anh còn đoạt giải “Nam diễn viên xuất sắc nhất” tại Cuộc thi “Trường học không ma túy” do Bộ Công an tổ chức.

Trung tá Uông Vũ Điền, Phó trưởng Công an xã An Long đánh giá, đồng chí Phướng thường xuyên phân công, hướng dẫn các thành viên Tổ bảo vệ ANTT thực hiện nhiệm vụ phù hợp với tình hình thực tế; duy trì sự phối hợp trao đổi thông tin cho các thành viên, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng ở cơ sở.

Với người dân ấp Ba, anh Phướng không chỉ là người bảo vệ ANTT tận tụy mà còn là một thanh niên giàu lòng nhân ái, luôn nỗ lực học tập, cống hiến vì quê hương. Những việc làm thiết thực của anh góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm, ý thức vì cộng đồng trong thế hệ trẻ Đồng Tháp.