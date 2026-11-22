Kinh tế-xã hội dọc theo tuyến sông Tiền của tỉnh Đồng Tháp đang dần phát triển. (Ảnh: NGUYỄN SỰ)

Trong chiến lược phát triển mới, địa phương sẽ ưu tiên phát triển du lịch sinh thái, nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến nông thủy sản và logistics đường thủy; trọng tâm là kết nối chuỗi đô thị vùng Hồng Ngự, Cao Lãnh, Sa Đéc, Cái Bè, Mỹ Tho, Gò Công; phát huy giá trị cảnh quan, văn hóa, lịch sử ven sông.

Địa phương xác định giá trị lớn nhất của sông Tiền không chỉ nằm ở tài nguyên và lợi thế giao thông mà còn ở khả năng kết nối các vùng kinh tế, các ngành sản xuất, đô thị, văn hóa, thiên nhiên và con người trong một không gian phát triển thống nhất.

Dựa vào lợi thế ven sông

Các xã, phường ven sông Tiền thuộc tỉnh Đồng Tháp có đặc điểm thổ nhưỡng, khí hậu riêng biệt, tạo nên lợi thế vượt trội trong sản xuất nông nghiệp, thủy sản, đặc biệt là rau màu và cây ăn trái. Thay vì chỉ dựa vào cây lúa truyền thống như trước đây, bây giờ nông dân miền đất này đã chuyển đổi mạnh mẽ từ tư duy sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp, tạo ra những đột phá đáng kể, làm giàu trên chính mảnh đất của mình.

Xã Long Phú Thuận của tỉnh Đồng Tháp có tổng diện tích canh tác rau màu khoảng 686ha, sản lượng ước trên 45.856 tấn/vụ. Địa phương được quy hoạch thành vùng chuyên canh rau sạch, an toàn, từng bước khẳng định thương hiệu sản xuất rau màu vùng đầu nguồn sông Tiền. Nhận thấy tiềm năng lớn của thổ nhưỡng màu mỡ, Hợp tác xã Sản xuất và tiêu thụ rau an toàn Long Thuận đã triển khai mô hình sản xuất an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP và được chứng nhận 14,5ha.

Giám đốc Hợp tác xã Dương Minh Sang cho biết: “Chúng tôi nhận thấy tiềm năng lớn của vùng đất cù lao cho nên quyết tâm vận động nông dân tham gia sản xuất rau an toàn. Từ sự chuyển đổi này, nông dân đã nâng cao ý thức sản xuất, kiểm soát chất lượng từ khâu đầu vào đến đầu ra; bảo đảm sản phẩm sạch, an toàn khi đến tay người tiêu dùng, đầu ra ổn định và lợi nhuận tăng thêm từ 5-10% so với sản xuất truyền thống”.

Cù lao Tân Phong, xã Hiệp Đức nằm giữa sông Tiền của tỉnh Đồng Tháp. Ông Nguyễn Văn Nhân là một trong những người mạnh dạn thay đổi sớm nhất ở cù lao này khi quyết định chuyển 0,8ha đất trồng cây ăn trái sang làm Điểm du lịch Vườn Nhà Ngoại.

Ông Nhân chia sẻ: “Trước đây, khu vườn của gia đình chủ yếu trồng nhãn. Khi nhận thấy khách du lịch ngày càng thích những trải nghiệm gần gũi với thiên nhiên, tôi quyết định cải tạo vườn, trồng thêm chôm chôm, vú sữa, mít, ổi... để bốn mùa đều có trái cây an toàn phục vụ khách. Thay vì chỉ bán trái cây, chúng tôi tạo thêm doanh thu từ dịch vụ lưu trú, chèo xuồng, đờn ca tài tử, tát mương bắt cá, làm bánh dân gian, tham quan làng nghề hay thưởng thức trái cây ngay tại vườn. Mỗi tháng, lượng khách đến đây khoảng 700-1.000 người, góp phần mang lại nguồn thu nhập ổn định cho gia đình và tạo thêm việc làm cho lao động địa phương”.

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Hiệp Đức Trần Văn Trung, địa phương có gần 3.600ha cây ăn trái như sầu riêng, mít, nhãn, chôm chôm... Với lợi thế hệ sinh thái sông nước và miệt vườn, người dân địa phương đang từng bước chuyển từ tư duy sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp. Họ không chỉ tạo ra nông sản mà còn tích hợp các giá trị văn hóa, sinh thái và dịch vụ để gia tăng giá trị.

Sông Tiền được tỉnh Đồng Tháp xác định là trục kinh tế chiến lược, kết nối các vùng sản xuất, đô thị, công nghiệp, dịch vụ và du lịch từ biên giới đến cửa biển. Điểm mới trong tư duy phát triển của tỉnh là chuyển từ phát triển theo từng địa bàn riêng lẻ sang tổ chức phát triển theo các hành lang kinh tế liên kết, phát huy lợi thế và sự bổ trợ giữa các vùng. Mục tiêu của tỉnh là phát huy lợi thế của dòng sông để nâng cao giá trị bền vững, tạo thêm việc làm, tăng thu nhập, chất lượng sống của người dân và hình thành không gian phát triển đặc sắc của Đồng Tháp.

Trục động lực phát triển

Muốn phát triển kinh tế dọc sông Tiền, tỉnh Đồng Tháp phải dựa trên lợi thế từng khu vực, có trọng tâm, trọng điểm, tạo giá trị gia tăng và sức lan tỏa lớn. Trong đó, địa phương ưu tiên những nhóm ngành, lĩnh vực chủ yếu như: Phát triển nông nghiệp hàng hóa chất lượng cao, gắn với công nghiệp chế biến sâu; phát triển công nghiệp, thương mại và dịch vụ logistics; phát triển du lịch sinh thái, du lịch nông nghiệp và văn hóa sông nước; phát triển hệ thống đô thị, thương mại và dịch vụ hiện đại gắn với kiến trúc cảnh quan đặc sắc.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Thanh Nhàn cho biết, tỉnh định hướng xây dựng và phát triển trục kiến trúc cảnh quan, kinh tế sông Tiền từ khu vực biên giới Thường Phước qua Hồng Ngự, Cao Lãnh, Sa Đéc, Cái Bè, Mỹ Tho, Gò Công hướng ra Biển Đông, gắn với tăng cường kết nối Thành phố Hồ Chí Minh và vùng Đông Nam Bộ. Quan điểm của Đồng Tháp là thu hút đầu tư có chọn lọc, phát huy hiệu quả tiềm năng, lợi thế, đồng thời bảo đảm hài hòa giữa phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường và lợi ích của người dân.

Để hiện thực hóa định hướng này, địa phương tập trung hoàn thiện quy hoạch, tạo quỹ không gian phát triển và công khai danh mục dự án ưu tiên thu hút đầu tư. Trong đó, tỉnh chú trọng các khu vực có tiềm năng phát triển đô thị, thương mại, dịch vụ, du lịch, nghỉ dưỡng, logistics và kiến trúc cảnh quan ven sông. Các khu vực này bảo đảm phù hợp quy hoạch, điều kiện đất đai, môi trường và khả năng kết nối hạ tầng. Ngoài ra, địa phương ưu tiên đầu tư hạ tầng có tính dẫn dắt, tạo điều kiện huy động nguồn lực xã hội; tập trung vào các tuyến giao thông kết nối, cảng, bến thủy, hạ tầng du lịch, công viên và không gian công cộng.

Để kinh tế-xã hội dọc sông Tiền phát triển xứng tầm với tiềm năng, đồng chí Nguyễn Thanh Nhàn cho biết thêm, tỉnh tập trung phát huy lợi thế các sản phẩm chủ lực như cá tra, lúa gạo, trái cây, hoa kiểng và sản phẩm từ sen; tổ chức vùng nguyên liệu tập trung, ứng dụng khoa học-công nghệ, nâng cao chất lượng, truy xuất nguồn gốc và mở rộng thị trường xuất khẩu.

Đặc biệt, địa phương ưu tiên thu hút công nghiệp chế biến sâu, bảo quản sau thu hoạch, tận dụng phụ phẩm phát triển kinh tế tuần hoàn; chuyển mạnh từ sản xuất theo sản lượng sang nâng cao giá trị gia tăng và hiệu quả kinh tế. Địa phương tận dụng lợi thế vận tải thủy sông Tiền, kết hợp hệ thống cao tốc, quốc lộ, cảng và khu công nghiệp để hình thành mạng lưới logistics đồng bộ; phát triển các trung tâm thu gom, chế biến, kho lạnh, trung chuyển và phân phối hàng hóa.

Tỉnh sẽ hình thành các tuyến du lịch liên hoàn dọc sông Tiền, kết nối Cao Lãnh, Sa Đéc, Cái Bè, Mỹ Tho, Gò Công với các cù lao, làng nghề, vườn cây ăn trái và di sản văn hóa. Đồng thời, tỉnh tổ chức không gian đô thị ven sông hài hòa với thiên nhiên, bảo tồn bản sắc văn hóa, phát triển hệ thống không gian xanh, công viên, quảng trường và các công trình kiến trúc có giá trị, tạo sức hấp dẫn đầu tư và nâng cao chất lượng sống.

Tầm nhìn đến năm 2050, Đồng Tháp hướng đến xây dựng hành lang kinh tế sông Tiền trở thành không gian kinh tế xanh, hiện đại, có hệ thống đô thị, công nghiệp, logistics và dịch vụ phát triển đồng bộ, gắn với hệ sinh thái kiến trúc cảnh quan đặc sắc, môi trường sinh thái bền vững, chất lượng sống của người dân được nâng cao.