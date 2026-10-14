Đồng Tháp: Phạt hơn 170 triệu đồng doanh nghiệp mua xăng dầu ngoài hệ thống

Đội Quản lý thị trường số 7 kiểm tra hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. Ảnh: Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Tháp.

Theo thông tin từ Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Tháp, ngày 26/6/2026, Đội Quản lý thị trường số 7 tiến hành kiểm tra đột xuất một công ty xăng dầu trên địa bàn xã Hòa Long, tỉnh Đồng Tháp. Việc kiểm tra được thực hiện theo chỉ đạo của Chi cục, sau khi đơn vị tiếp nhận thông tin chuyển giao từ Chi cục Quản lý thị trường thành phố Cần Thơ về dấu hiệu vi phạm của doanh nghiệp.

Qua kiểm tra, người đại diện theo pháp luật của công ty thừa nhận doanh nghiệp đã mua hơn 175.000 lít xăng dầu từ một doanh nghiệp tại thành phố Cần Thơ, ngoài hệ thống phân phối. Đoàn kiểm tra ghi nhận vụ việc, đồng thời thu thập, thẩm tra và xác minh thông tin để làm rõ hành vi vi phạm hành chính.

Sau khi lập biên bản vi phạm, ngày 7/7/2026, Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 7 ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với doanh nghiệp về hành vi thương nhân nhận quyền bán lẻ xăng dầu mua xăng dầu với đối tượng ngoài hệ thống phân phối. Tổng số tiền xử phạt hơn 170 triệu đồng.

Đến ngày 7/10/2026, doanh nghiệp đã thực hiện xong quyết định xử phạt.

Trong thời gian tới, Đội Quản lý thị trường số 7 sẽ đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật về kinh doanh xăng dầu; thường xuyên nắm bắt tình hình thị trường, tăng cường quản lý địa bàn và kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh xăng dầu.

Đơn vị cũng sẽ kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về điều kiện kinh doanh, nguồn gốc, chất lượng xăng dầu, niêm yết giá và bán theo giá niêm yết, thời gian bán hàng./.