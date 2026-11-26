Thượng tá Võ Thành Dẫn, Đội trưởng Đội K91 (Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Tháp) cho biết, sau nhiều ngày triển khai nhiệm vụ tại khu vực nghĩa trang liệt sĩ tạm Tân Công Chí, nay thuộc khuôn viên Trung tâm Cung ứng dịch vụ công xã Tân Hồng, cán bộ, chiến sĩ đơn vị đã tìm kiếm, quy tập được 14 hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật.

Khu vực nghĩa trang liệt sĩ tạm Tân Công Chí, nay thuộc khuôn viên Trung tâm Cung ứng dịch vụ công xã Tân Hồng.

Đáng chú ý, trong quá trình đào tìm, lực lượng phát hiện bom mìn, vật liệu nổ còn sót lại dưới lòng đất, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho cán bộ, chiến sĩ trực tiếp thực hiện nhiệm vụ. Trước tình hình này, Đội K91 tạm dừng công tác tìm kiếm, phối hợp lực lượng công binh (Phòng Tham mưu, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) tổ chức dò tìm, xử lý vật liệu nổ. Sau khi khu vực được xác định bảo đảm an toàn, đơn vị sẽ tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Nhiều vật liệu nổ được tìm thấy tại điểm quy tập hài cốt liệt sĩ.

Bên cạnh các hài cốt được tìm thấy, lực lượng còn thu thập nhiều di vật gắn với các liệt sĩ như: Cây viết, dây thắt lưng (dây TB) và miếng cao su có khắc chữ “T”. Những di vật này được bảo quản cẩn thận, góp phần cung cấp thêm thông tin phục vụ công tác xác minh, đối chiếu và tìm kiếm danh tính liệt sĩ.

Thượng tá Võ Thành Dẫn cho biết, việc tìm thấy hài cốt liệt sĩ là niềm xúc động đối với cán bộ, chiến sĩ, tuy nhiên, quá trình thực hiện nhiệm vụ phải đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu. Mỗi vị trí đào tìm đều được khảo sát kỹ lưỡng, thực hiện thận trọng, không chủ quan, nóng vội. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, cán bộ, chiến sĩ Đội K91 còn nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của người dân địa phương.

Một số di vật được tìm thấy trong quá trình quy tập hài cốt liệt sĩ.

Hiện nay, Đội K91 tiếp tục mong muốn tiếp nhận thông tin từ thân nhân liệt sĩ, đồng đội cũ và những người từng biết về khu vực nghĩa trang liệt sĩ tạm Tân Công Chí, góp thêm manh mối phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trong Chiến dịch 500 ngày đêm.