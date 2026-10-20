Đồng Tháp: Phát hiện và xử lý nhiều ổ dịch tả lợn châu Phi

Mô hình chăn nuôi lợn trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. (Ảnh: NGUYỄN SỰ)

Mới đây, Trung tâm Chẩn đoán và Xét nghiệm thú y Trung ương II có kết luận: mẫu bệnh phẩm trên lợn tại xã Hậu Mỹ và Long Khánh (tỉnh Đồng Tháp) có kết quả dương tính với virus gây bệnh dịch tả lợn châu Phi. Hiện, địa phương đã tiêu hủy 145 con lợn bệnh và chết, với khối lượng gần 3,9 tấn.

Chăn nuôi lợn theo hướng an toàn sinh học tại Đồng Tháp. (Ảnh: NGUYỄN SỰ)

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Tháp, từ đầu năm đến nay, tỉnh Đồng Tháp ghi nhận 42 hộ có lợn bị bệnh dịch tả châu Phi, với số lượng gần 790 con/tổng đàn khoảng 1.600 con tại 12 xã, phường; với số lợn tiêu hủy gần 1.500 con, khối lượng hơn 65 tấn. Hiện tại, địa phương còn 2 ổ dịch tại xã Hậu Mỹ và Long Khánh chưa qua 21 ngày.

Để kịp thời ngăn chặn dịch tả lợn châu Phi lây lan diện rộng, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Tháp đề nghị ngành chuyên môn và các địa phương trên địa bàn tỉnh kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp mua bán, vận chuyển lợn bệnh; vứt xác lợn chết làm lây lan dịch bệnh, ô nhiễm môi trường; tập trung các nguồn lực xử lý dứt điểm ổ dịch khi mới phát sinh và xử lý, tiêu hủy ngay lợn bệnh, lợn chết; thực hiện các chính sách hỗ trợ người chăn nuôi thiệt hại do dịch bệnh theo đúng quy định của pháp luật…

Tiêu độc khử trùng môi trường nhằm ngăn chặn mầm bệnh lây nhiễm khu vực chăn nuôi lợn trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. (Ảnh: NGUYỄN SỰ)

Tỉnh Đồng Tháp hiện có khoảng 505.900 con lợn, tăng 4,71% so với cùng kỳ và tập trung nhiều tại các địa phương như: Tân Phước 1, Tân Phước 2, Tân Phước 3, Hưng Thạnh, Chợ Gạo, Mỹ Tịnh An, Bình Ninh, Vĩnh Bình, Đồng Sơn, Long Bình, Lương Hòa Lạc, Long Hưng, Thanh Mỹ, Đốc Binh Kiều.