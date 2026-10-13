Đồng Tháp phát hiện hơn 120 vụ vi phạm về thuốc lá nhập lậu

Từ đầu năm 2026 đến nay, lực lượng quản lý thị trường tỉnh Đồng Tháp đã phát hiện hơn 120 vụ vi phạm liên quan đến thuốc lá điếu nhập lậu, xử lý hơn 80 vụ, thu phạt gần 285 triệu đồng. Công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường tiếp tục được tăng cường nhằm ngăn chặn tình trạng buôn bán, vận chuyển thuốc lá trái phép.

Đội Quản lý thị trường số 1- Chi cục Quản lý thị trường Đồng Tháp kiểm tra thuốc lá điếu nhập lậu

Theo Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Tháp, trong đợt cao điểm chống buôn lậu thuốc lá, lực lượng chức năng đã phát hiện 50 vụ buôn bán thuốc lá điếu nhập lậu, xử lý 34 vụ, thu phạt gần 110 triệu đồng và buộc tiêu hủy hơn 1.800 bao thuốc lá. Hiện còn 16 vụ đang được hoàn chỉnh hồ sơ để xử lý theo quy định.

Kết quả trên được ghi nhận qua việc triển khai kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật gắn với kiểm tra, kiểm soát thị trường, tập trung đấu tranh với các hành vi kinh doanh thuốc lá nhập lậu, thuốc lá giả và thuốc lá không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Trong quá trình thực hiện, các Đội Quản lý thị trường chú trọng nắm tình hình, thu thập, xác minh thông tin, tập trung kiểm tra các tổ chức, cá nhân kinh doanh thuốc lá tại những địa bàn, tuyến đường và khu vực tiềm ẩn nguy cơ phát sinh vi phạm. Cùng với đó, lực lượng chức năng tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn các cơ sở kinh doanh chấp hành quy định pháp luật, không mua bán thuốc lá nhập lậu, thuốc lá giả hoặc hàng hóa không rõ nguồn gốc.

Người dân cũng được vận động không tham gia, tiếp tay hay bao che cho các hành vi buôn lậu, kinh doanh hàng hóa trái phép, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Tính chung từ đầu năm 2026 đến nay, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Tháp đã phát hiện hơn 120 vụ vi phạm liên quan đến thuốc lá điếu nhập lậu, xử lý hơn 80 vụ, thu phạt gần 285 triệu đồng. Tang vật vi phạm gần 17.000 bao thuốc lá; 40 vụ còn lại đang được hoàn chỉnh hồ sơ xử lý.

Bên cạnh kiểm tra, xử lý vi phạm, lực lượng Quản lý thị trường đã tuyên truyền trực tiếp các quy định pháp luật liên quan đến kinh doanh thuốc lá 100 lượt, đồng thời phát 5.000 tờ gấp phổ biến quy định pháp luật đến các tổ chức, cá nhân kinh doanh và người dân.

Việc kết hợp giữa kiểm tra, xử lý và tuyên truyền được xác định là giải pháp quan trọng nhằm hạn chế nguồn cung thuốc lá nhập lậu trên thị trường, nâng cao trách nhiệm của cơ sở kinh doanh và ngăn ngừa vi phạm từ sớm.

Dự báo tình trạng vận chuyển, buôn bán thuốc lá trái phép còn diễn biến phức tạp, với phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi, đặc biệt tại các tuyến và khu vực biên giới. Trước tình hình này, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Tháp sẽ tiếp tục chỉ đạo các đội nghiệp vụ chủ động nắm địa bàn, tăng cường kiểm tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu, vận chuyển, sản xuất, mua bán, tàng trữ và sử dụng trái phép các sản phẩm thuốc lá.

Trọng tâm là đấu tranh với thuốc lá điếu nhập lậu, thuốc lá giả, thuốc lá không rõ nguồn gốc, đồng thời tăng cường kiểm soát các hành vi vi phạm liên quan đến thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng theo quy định.

Song song đó, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật sẽ tiếp tục được đẩy mạnh nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người dân trong phòng, chống tác hại của thuốc lá và đấu tranh với các hành vi kinh doanh trái phép.

Thông qua các giải pháp đồng bộ, lực lượng Quản lý thị trường tỉnh Đồng Tháp hướng đến ngăn chặn, từng bước đẩy lùi tình trạng buôn lậu thuốc lá, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự, bảo vệ sức khỏe cộng đồng và xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, lành mạnh trên địa bàn.