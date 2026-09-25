Đồng Tháp: Phát hiện hộ kinh doanh bán phân bón giả

Đoàn kiểm tra Đội QLTT số 2 kiểm tra hàng hóa tại Hộ kinh doanh N.V.T.T ở phường Bình Xuân, tỉnh Đồng Tháp. Ảnh: Chi cục QLTT tỉnh Đồng Tháp

Theo thông tin từ Chi cục QLTT tỉnh Đồng Tháp, ngày 4/8/2026, Đội QLTT số 2 phối hợp Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Bình Xuân tiến hành kiểm tra đột xuất Hộ kinh doanh N.V.T.T tại phường Bình Xuân.

Qua kiểm tra, đoàn lấy 2 mẫu phân bón để thử nghiệm chất lượng. Nhận thấy hàng hóa có dấu hiệu vi phạm quy định về nhãn hàng hóa, đoàn kiểm tra tạm giữ 144 chai phân bón lá để tiếp tục xác minh, làm rõ.

Căn cứ kết quả kiểm tra thực tế, kết quả thử nghiệm mẫu và quá trình thẩm tra, xác minh, ngày 27/8/2026, Đội QLTT số 2 làm việc với hộ kinh doanh N.V.T.T và lập biên bản vi phạm hành chính về 2 hành vi: kinh doanh hàng hóa có nhãn ghi không đúng nội dung bắt buộc phải thể hiện theo tính chất của hàng hóa; buôn bán hàng giả về giá trị sử dụng, công dụng.

Ngày 10/9/2026, Đội trưởng Đội QLTT số 2 ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với hộ kinh doanh với tổng số tiền 16 triệu đồng.

Ngoài mức phạt trên, cơ sở được trả lại toàn bộ số hàng hóa tạm giữ; đồng thời buộc thu hồi hàng hóa và ghi nhãn đúng quy định trước khi tiếp tục lưu thông. Riêng 144 chai phân bón lá là hàng giả buộc phải tiêu hủy.

Thời gian tới, Đội QLTT số 2 tiếp tục tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng và các hành vi vi phạm pháp luật khác./.