Đồng Tháp: Phát hiện ghe chở 8 m³ cát không rõ nguồn gốc

Công an xã Tân Thới kiểm tra phương tiện thủy chở cát không rõ nguồn gốc. Ảnh: Công an tỉnh Đồng Tháp.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Đồng Tháp, tối 21/10, qua công tác nắm tình hình địa bàn, Công an xã Tân Thới phát hiện một ghe vỏ sắt không gắn biển kiểm soát, có biểu hiện nghi vấn khi neo đậu tại khu vực sông Cửa Trung, thuộc thủy phận ấp Tân Đông, nên tiến hành kiểm tra.

Thời điểm kiểm tra lúc 20 giờ 55 phút, trên ghe có hai người trông coi là Nguyễn Hữu Th. (sinh năm 1993), ngụ ấp Cả Thu và Lê Quốc V. (sinh năm 1983), ngụ ấp Giồng Keo, cùng thuộc xã Tân Phú Đông, tỉnh Đồng Tháp.

Qua kiểm tra thực tế, lực lượng công an ghi nhận trong khoang ghe có khoảng 8 m³ cát. Tuy nhiên, cả hai người đều không xuất trình được hóa đơn, chứng từ hợp pháp để chứng minh nguồn gốc số cát trên.

Công an xã Tân Thới đã lập biên bản vụ việc, tạm giữ tang vật và phương tiện liên quan để tiếp tục xác minh, củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định pháp luật./.

Cơ quan công an xã Tân Thới khuyến cáo người dân chấp hành nghiêm các quy định về khai thác, vận chuyển và tàng trữ khoáng sản; đồng thời tích cực cung cấp thông tin, tố giác các hành vi vi phạm, góp phần ngăn chặn tình trạng vi phạm pháp luật về tài nguyên, khoáng sản trên địa bàn.