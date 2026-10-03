Đồng Tháp phát hiện cơ sở photocopy sao chép sách giáo khoa, giáo trình trái phép

Cơ quan chức năng kiểm tra cơ sở photocopy và phát hiện in nhiều sách giáo khoa trái phép. (Ảnh: Công an cung cấp)

Theo cơ quan Công an, qua công tác nắm tình hình, Phòng An ninh chính trị nội bộ (Công an tỉnh Đồng Tháp) phát hiện cơ sở kinh doanh photocopy trên đường Phạm Hữu Lầu, khu phố Bến Bắc, phường Cao Lãnh có dấu hiệu in, sao chép các tài liệu là sách giáo khoa, giáo trình khi chưa được phép, vi phạm quy định pháp luật về sở hữu trí tuệ.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện ông Đ.C.T. (sinh năm 1980), thường trú tại khu phố Tân Tịch, phường Cao Lãnh là chủ cơ sở đang thực hiện việc in ấn, nhân bản 48 tài liệu là sách giáo khoa, giáo trình của Nhà xuất bản Đại học Sư phạm, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật.

Làm việc với cơ quan công an, ông Đ.C.T. thừa nhận đã in, sao chép 48 tài liệu là sách giáo khoa, giáo trình khi chưa được chủ sở hữu quyền tác giả cho phép. Sau đó, ông bán cho khách hàng có nhu cầu nhằm thu lợi. Hiện, lực lượng chức năng đang tiếp tục củng cố hồ sơ, tài liệu để xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Theo quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ, việc cá nhân, tổ chức tự ý sao chép tác phẩm khi chưa được chủ thể quyền cho phép, nếu không thuộc trường hợp pháp luật cho phép, có thể bị xem xét là hành vi xâm phạm quyền tác giả. Việc khách hàng có nhu cầu photocopy tài liệu phục vụ học tập cũng không đồng nghĩa với việc cơ sở kinh doanh được tự ý sao chép toàn bộ sách giáo khoa, giáo trình để kinh doanh hoặc cung cấp cho người khác.

Qua vụ việc này, Phòng An ninh chính trị nội bộ (Công an tỉnh Đồng Tháp) đề nghị các cơ sở kinh doanh dịch vụ in ấn, photocopy trên địa bàn nghiêm túc chấp hành quy định của pháp luật về quyền tác giả; không tự ý sao chép, in ấn, nhân bản sách giáo khoa, sách tham khảo, giáo trình và các tác phẩm được bảo hộ khi chưa có căn cứ về quyền sử dụng hợp pháp. Đồng thời, các cơ sở cần nâng cao trách nhiệm trong việc kiểm soát nội dung tài liệu khách hàng yêu cầu sao chép; không lưu trữ, phát tán hoặc tiếp tục sử dụng trái phép các bản điện tử, bản scan và bản sao của tác phẩm được bảo hộ.

Người dân, phụ huynh, học sinh và các tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng sách, tài liệu học tập cần lựa chọn các nguồn cung cấp hợp pháp; không đặt in, mua bán hoặc phát tán sách giáo khoa, tài liệu có bản quyền từ các nguồn không được phép. Khi phát hiện cơ sở có dấu hiệu sao chép, in ấn, mua bán hoặc phát tán sách, tài liệu vi phạm pháp luật, người dân cần cung cấp thông tin cho cơ quan công an, lực lượng Quản lý thị trường hoặc cơ quan có thẩm quyền để kiểm tra, xác minh và xử lý.