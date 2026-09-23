Đồng Tháp: Phát hiện 77 bộ hài cốt liệt sĩ tại vườn sầu riêng của người dân

Ngày 23/9, thượng tá Võ Thành Dẫn, Đội trưởng Đội tìm kiếm quy tập, hài cốt liệt sĩ (K91) thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Tháp cho biết, trong ngày 22/9, đơn vị lại tiếp tục quy tập được thêm 6 bộ hài cốt liệt sĩ ở khu vườn trồng sầu riêng tại ấp Bình Hòa, xã Ngũ Hiệp.

Lực lượng chức năng triển khai công tác tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại vườn sầu riêng ở xã Ngũ Hiệp (tỉnh Đồng Tháp).

Khu vực tìm kiếm hiện là vườn sầu riêng của bà Lê Thị Đón với hơn 100 gốc sầu riêng từ 3 - 15 năm tuổi. Khu vườn sầu riêng trước đây là nghĩa trang tạm đã di dời và được người dân mua đất để làm nông nghiệp.

Để phục vụ công tác tìm kiếm, lực lượng chức năng đã huy động 15 cán bộ, chiến sĩ cùng xe cơ giới triển khai đào tìm từ ngày 30/8 đến nay.

Đến nay, tại khu vực này, đơn vị đã tìm kiếm được 77 bộ hài cốt liệt sĩ.

Đến sáng 23/9, Đội tìm kiếm đã hoàn trả mặt bằng tại khu vực vườn sầu riêng cho người dân. Thực hiện "Chiến dịch 500 ngày đêm", đến nay toàn tỉnh Đồng Tháp tìm kiếm, quy tập được 226 hài cốt liệt sĩ.

Trước đó đầu tháng 9/2026, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Tháp đã cử các đội công tác đặc biệt phối hợp tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ tại Campuchia. Hiện nay Đội K91 đang tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại xã Chaech, huyện KamChay Mia, tỉnh Prey Veng.