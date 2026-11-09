Đồng Tháp: Phát hiện 3 phương tiện chở hơn 50 mét khối cát không rõ nguồn gốc

3 phương tiện thủy vận chuyển cát không rõ nguồn gốc bị lực lượng chức năng phát hiện, xử lý. Ảnh Công an tỉnh Đồng Tháp.

Theo Công an tỉnh Đồng Tháp, khoảng 20 giờ ngày 7/11/2026, Tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát đường thủy số 2, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đồng Tháp phối hợp Công an xã Ngũ Hiệp tổ chức tuần tra, kiểm soát trên tuyến sông Tiền và sông Năm Thôn, đoạn qua xã Ngũ Hiệp.

Trong quá trình làm nhiệm vụ, lực lượng chức năng phát hiện 3 phương tiện thủy có dấu hiệu nghi vấn nên tiến hành kiểm tra. Qua kiểm tra, phương tiện do Ngô Văn A, sinh năm 1977, ngụ xã Vĩnh Kim, tỉnh Đồng Tháp điều khiển đang chở 19,8 m³ cát nhưng không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Phương tiện thứ hai do Nguyễn Văn Thanh, sinh năm 1981, ngụ xã Vĩnh Kim, tỉnh Đồng Tháp điều khiển, chở 9,75 m³ cát không có nguồn gốc hợp pháp. Phương tiện còn lại do Trương Minh Vương, sinh năm 1998, ngụ xã Long Tiên, tỉnh Đồng Tháp điều khiển, chở 21,6 m³ cát.

Tổng khối lượng cát trên 3 phương tiện là 51,15 m³. Qua kiểm tra, cả 3 phương tiện đều không có số hiệu, những người điều khiển phương tiện cũng không xuất trình được giấy tờ liên quan đến phương tiện.

Tổ công tác đã lập biên bản vụ việc, tạm giữ 3 phương tiện thủy cùng số cát trên để tiếp tục xác minh, củng cố hồ sơ và xử lý theo quy định của pháp luật./.