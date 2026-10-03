Đồng Tháp: Phật giáo tỉnh dành gần 9 tỷ đồng chăm lo Trung thu cho thiếu nhi

Thượng tọa Thích Tĩnh Triệt chủ trì phiên họp

Phiên họp do Thượng tọa Thích Tĩnh Triệt, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp; Thượng tọa Thích Quảng Lộc, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Thường trực; Thượng tọa Thích Chơn Trí, Phó Trưởng ban Thường trực đồng chủ tọa, cùng sự tham dự của chư tôn đức Ban Trị sự tỉnh.

Đại diện chính quyền có bà Nguyễn Thị Kiều Loan, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Đồng Tháp; ông Nguyễn Thanh Phong, Trưởng phòng Dân tộc - Tôn giáo, Sở Nội vụ; đại diện Ủy ban MTTQVN và Công an tỉnh.

Theo báo cáo của Đại đức Thích Huệ Phát, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, trong mùa Trung thu năm 2026, các tự viện trên địa bàn đã tổ chức nhiều hoạt động dành cho thiếu nhi, trao tặng 1.334 suất học bổng và hàng chục nghìn phần quà trung thu, với tổng trị giá gần 9 tỷ đồng.

Chư tôn đức Ban Trị sự tham dự

Trong khuôn khổ đề án “3 đồng hành”, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh phối hợp với Công an và Ủy ban MTTQVN tỉnh tổ chức chương trình “Tháng Tám nghĩa tình” tại chùa Quê Hương, chăm lo cho người dân vùng sâu, khu vực biên giới, với tổng kinh phí trên 900 triệu đồng.

Phiên họp cũng nghe báo cáo định hướng hoạt động của các ban chuyên môn sau khi được kiện toàn nhân sự; thảo luận, lấy ý kiến về việc điều chỉnh một số chức danh trong Ban Trị sự nhiệm kỳ 2026-2031, cùng các Phật sự liên quan đến công tác Tăng sự, Giáo dục Phật giáo, Hoằng pháp và Hướng dẫn Phật tử.

Dịp này, Ban Trị sự thống nhất tổ chức Lễ trao bằng tốt nghiệp cho các lớp đào tạo tại Trường Trung cấp Phật học tỉnh - cơ sở chùa Phật Ân, dự kiến vào ngày 2-9 âm lịch; đồng thời triển khai nội dung công văn của Sở Nội vụ về việc tham dự hội nghị phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo năm 2026.

Quang cảnh phiên họp

Phát biểu tại phiên họp, đại diện Sở Nội vụ và Công an tỉnh Đồng Tháp ghi nhận sự phối hợp của Ban Trị sự trong các hoạt động an sinh xã hội, đặc biệt là chương trình Trung thu và “Tháng Tám nghĩa tình”.

Đúc kết phiên họp, Thượng tọa Thích Tĩnh Triệt ghi nhận ý kiến đóng góp của các đại biểu; đồng thời nhấn mạnh tinh thần đoàn kết, lục hòa là nền tảng để Ban Trị sự và các ban chuyên môn phối hợp, triển khai hiệu quả các hoạt động Phật sự trong thời gian tới.