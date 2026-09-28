Đồng Tháp phát động thi đua tăng trưởng bền vững '2 con số'

Đồng Tháp phát triển các doanh nghiệp trên địa bàn. (Ảnh: NGUYỄN SỰ)

Kế hoạch đề ra mục tiêu phấn đấu hoàn thành, vượt mức các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2026-2030; tạo đột phá về khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế tỉnh Đồng Tháp, bảo đảm quốc phòng-an ninh và nâng cao toàn diện đời sống nhân dân.

Theo Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) bình quân 5 năm đạt từ 9%/năm trở lên, đến năm 2030 đạt tốc độ tăng trưởng từ 10% trở lên; GRDP bình quân đầu người đến năm 2030 đạt 150-154 triệu đồng. Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội 5 năm đạt khoảng 702.000 tỷ đồng (bình quân chiếm 33% GRDP); tốc độ tăng thu ngân sách nhà nước bình quân đạt 10%/năm; số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới trong 5 năm đạt 22.500 doanh nghiệp, kim ngạch xuất khẩu đến năm 2030 đạt 14,8 tỷ USD.

Lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp thăm hỏi, động viên doanh nghiệp tại Khu công nghiệp Long Giang, xã Tân Phước 3, tỉnh Đồng Tháp. (Ảnh: NGUYỄN SỰ)

Ngoài ra, số lao động được tạo việc làm trong 5 năm (2026-2030) đạt 250.000 lao động, bình quân mỗi năm tạo việc làm cho 50.000 lao động; tỷ lệ lao động qua đào tạo năm 2030 đạt ít nhất 82,5%, trong đó, tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ đạt 43,5% trở lên. Đến năm 2030, địa phương không còn hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025. Tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao…

Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp cho biết, kế hoạch đề ra 10 nội dung trọng tâm, trong đó, tập trung thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp tạo động lực tăng trưởng; khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của tỉnh, phát huy vai trò của khu vực kinh tế tư nhân và cộng đồng doanh nghiệp; đẩy mạnh thu hút đầu tư, nhất là các dự án có quy mô lớn, công nghệ cao, công nghệ sạch, công nghệ thân thiện môi trường; tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp đầu tư, mở rộng sản xuất, kinh doanh.

Sự phát triển của các doanh nghiệp ở địa phương góp phần vào sự tăng trưởng "2 con số" của tỉnh Đồng Tháp. (Ảnh: NGUYỄN SỰ)

Địa phương tập trung rà soát, phân loại và xử lý các dự án chậm tiến độ, dự án tồn đọng, kéo dài, sử dụng kém hiệu quả nguồn lực; kiên quyết tháo gỡ các điểm nghẽn thuộc thẩm quyền và đề xuất cấp có thẩm quyền xử lý các nội dung vượt thẩm quyền; chủ động giải phóng mặt bằng, tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án trọng điểm; hoàn thành sớm các công trình, dự án có khả năng tạo động lực lan tỏa, thúc đẩy liên kết vùng và phát triển kinh tế-xã hội; phát triển nông nghiệp theo hướng sinh thái, xanh, công nghệ cao, nâng cao giá trị gia tăng; đẩy mạnh liên kết sản xuất, chế biến, tiêu thụ và xây dựng chuỗi giá trị nông sản; thực hiện hiệu quả xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững; nâng cao đời sống nhân dân khu vực nông thôn.

Cùng với đó, tỉnh Đồng Tháp tập trung đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo trong quản lý nhà nước, sản xuất, kinh doanh và đời sống xã hội; phát triển chính quyền số, kinh tế số, xã hội số; nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến và khai thác hiệu quả dữ liệu phục vụ chỉ đạo, điều hành…