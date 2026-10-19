Đồng Tháp: Phát động Tháng cao điểm 'Vì người nghèo' năm 2026

Đồng chí Phan Văn Thắng trao bảng tượng trưng hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết cho đại diện 10 xã, phường.

Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Phan Văn Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Nguyễn Thanh Nhàn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đinh Văn Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Trưởng Ban Vận động Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh; cùng đại diện các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội, doanh nghiệp, tổ chức tôn giáo và nhà tài trợ.

Phát biểu tại Lễ phát động, đồng chí Đinh Văn Dũng nhấn mạnh, Tháng cao điểm “Vì người nghèo” không chỉ nhằm vận động nguồn lực, mà còn lan tỏa tinh thần trách nhiệm, sẻ chia trong cộng đồng. Qua đó, tạo điều kiện để hộ nghèo, hộ cận nghèo có thêm nguồn lực ổn định cuộc sống, phát triển sinh kế và vươn lên thoát nghèo bền vững.

Hưởng ứng chương trình, đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Mỹ Tho, Tỉnh đoàn Đồng Tháp và Ban Đại diện Phật giáo Hòa Hảo tỉnh cam kết phối hợp triển khai các công trình, phần việc thiết thực hướng đến người nghèo. Đại diện các hộ dân được hỗ trợ nhà Đại đoàn kết cũng bày tỏ sự cảm kích trước sự quan tâm của các cấp, các ngành, MTTQ và các nhà hảo tâm.

Các tập thể, doanh nghiệp, tổ chức tôn giáo và cá nhân trao bảng tượng trưng ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo".

Tại buổi lễ, Ban Vận động Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh tiếp nhận bảng tượng trưng ủng hộ từ 37 tập thể, doanh nghiệp, tổ chức tôn giáo và cá nhân, với số tiền trên 33 tỷ đồng.

Dịp này, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh công bố phân bổ kinh phí hỗ trợ xây dựng 371 căn nhà Đại đoàn kết cho các địa phương trong năm 2026; đồng thời trao bảng tượng trưng hỗ trợ đại diện 10 xã, phường. UBND tỉnh trao Bằng khen cho 7 tập thể và 2 cá nhân có thành tích xuất sắc trong đóng góp Quỹ “Vì người nghèo” và thực hiện các chương trình an sinh xã hội từ đầu năm 2026 đến nay.

Đồng chí Nguyễn Thanh Nhàn và đồng chí Đinh Văn Dũng tặng hoa cảm ơn các tập thể, doanh nghiệp, tổ chức tôn giáo và cá nhân.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, đồng chí Phan Văn Thắng nhấn mạnh, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp đề ra mục tiêu đến năm 2030, toàn tỉnh không còn hộ nghèo. Đây là quyết tâm chính trị cao, đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của cả hệ thống chính trị và sự chung tay của toàn xã hội.

Đồng chí đề nghị các cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội xác định giảm nghèo bền vững là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục; gắn kết quả thực hiện với công tác thi đua hằng năm. Cán bộ được phân công phụ trách phải nắm chắc hoàn cảnh, nguyên nhân nghèo và xây dựng lộ trình hỗ trợ phù hợp cho từng hộ gia đình.

Đồng chí Phan Văn Thắng đề nghị tăng cường huy động sự đồng hành của doanh nghiệp, nhà tài trợ; tổ chức Tháng cao điểm đồng bộ, thực chất từ tỉnh đến cơ sở. Mỗi xã, phường phải hoàn thành ít nhất một công trình hoặc phần việc thiết thực, có địa chỉ, đối tượng thụ hưởng rõ ràng và được Nhân dân giám sát.

Đồng chí Nguyễn Thanh Nhàn trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong đóng góp Quỹ “Vì người nghèo” và thực hiện các chương trình an sinh xã hội.

Ngay sau Lễ phát động, 102/102 xã, phường trong tỉnh đồng loạt triển khai 197 công trình, phần việc an sinh xã hội với tổng kinh phí ước gần 30 tỷ đồng. Các hoạt động tập trung xây mới, sửa chữa 174 căn nhà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn; khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho gần 1.000 lượt người; trao 351 suất học bổng và hơn 8.000 phần quà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Bàn giao nhà Đại đoàn kết cho hộ bà Nguyễn Thị Anh, khu phố 3, phường Trung An.

Lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cùng các đại biểu trực tiếp tham gia các hoạt động tại cơ sở gồm: Khánh thành, nghiệm thu và trồng cây trên tuyến đường Mỹ Trung, xã Mỹ Tịnh An; bàn giao nhà Đại đoàn kết cho hộ bà Nguyễn Thị Anh, khu phố 3, phường Trung An.