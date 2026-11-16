Đồng Tháp phát động phong trào thi đua chăm lo người có công với cách mạng

Đồng chí Phan Văn Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, thăm, tặng quà ông Lưu Thanh Phong, sinh năm 1951, ngụ ấp Phú Mỹ, xã Hưng Thạnh, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.

Phong trào thi đua hướng đến mục tiêu bảo đảm 100% người có công với cách mạng và gia đình người có công có mức sống từ trung bình khá trở lên so với cộng đồng dân cư nơi cư trú; 100% người có công và thân nhân đủ điều kiện được giải quyết đầy đủ các chế độ ưu đãi theo quy định.

Đồng thời, quyết tâm hoàn thành mục tiêu Chiến dịch "500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” và các nhiệm vụ tại Kế hoạch số 984/KH-UBND của UBND tỉnh về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 - 27-7-2027).

Để thực hiện hiệu quả phong trào, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương tập trung rà soát, thực hiện đầy đủ, kịp thời chính sách ưu đãi người có công; giải quyết hồ sơ tồn đọng, không bỏ sót đối tượng đủ điều kiện thụ hưởng. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, số hóa hồ sơ người có công; tăng cường phối hợp trong tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Cùng với đó, quan tâm hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho người có công và thân nhân liệt sĩ có hoàn cảnh khó khăn; nâng cấp, chỉnh trang Nghĩa trang liệt sĩ, công trình Ghi công liệt sĩ và Trung tâm Điều dưỡng người có công. Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội tích cực vận động xây dựng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, huy động nguồn lực xã hội hóa để tặng sổ tiết kiệm, xây dựng nhà Tình nghĩa, hỗ trợ sinh kế, tạo việc làm cho gia đình chính sách.

UBND tỉnh cũng khuyến khích doanh nghiệp thực hiện tốt trách nhiệm xã hội, ưu tiên đào tạo nghề, tuyển dụng và tạo việc làm ổn định cho thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và con em người có công; vận động các tổ chức, cá nhân tham gia phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng, chăm lo người có công có hoàn cảnh khó khăn.

Phong trào thi đua được triển khai từ ngày ban hành kế hoạch và tổng kết vào dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ năm 2027. Qua đó, kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, những mô hình hay, cách làm sáng tạo, góp phần đưa công tác chăm lo người có công trở thành việc làm thường xuyên, thiết thực trong đời sống xã hội.