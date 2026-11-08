Đồng Tháp phát động phong trào 'Phóng sinh đúng cách, thả cá có trách nhiệm'

Các đại biểu tham dự lễ phát động phong trào “Phóng sinh đúng cách, thả cá có trách nhiệm”.

Tại buổi lễ, các đại biểu được thông tin về thực trạng nguồn lợi thủy sản, đa dạng sinh học; đồng thời được tuyên truyền, hướng dẫn những nguyên tắc phóng sinh đúng cách. Theo đó, người dân cần lựa chọn các loài thủy sản bản địa, có nguồn gốc rõ ràng; thả đúng môi trường sống, địa điểm và thời điểm phù hợp. Đặc biệt, không thả các loài ngoại lai xâm hại như: Rùa tai đỏ, cá lau kiếng, ốc bươu vàng ra môi trường tự nhiên.

Dịp này, đại diện các khu phố ký cam kết về quản lý nguồn lợi thủy sản, bảo vệ đa dạng sinh học và vận động các tổ chức, cá nhân, cơ sở thờ tự cùng thực hiện phong trào.

Đại diện các khu phố ký cam kết thực hiện quản lý, bảo vệ nguồn lợi thủy sản.

Từ đầu năm 2026 đến nay, toàn tỉnh đã tổ chức hơn 500 cuộc tuần tra, kiểm tra, phát hiện và xử lý trên 100 trường hợp sử dụng xung điện khai thác thủy sản, với số tiền phạt hơn 500 triệu đồng.

Các địa phương tổ chức 25 đợt thả cá tái tạo nguồn lợi, với gần 970.000 con giống; tổ chức hơn 300 cuộc tuyên truyền, thu hút gần 16.000 lượt người tham dự.

Thông qua lễ phát động, ngành Nông nghiệp và Môi trường mong muốn nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cộng đồng, đưa hoạt động phóng sinh đi vào nền nếp, đúng hướng dẫn, góp phần bảo vệ đa dạng sinh học và phát triển bền vững nguồn lợi thủy sản.