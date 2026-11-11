Đồng Tháp: Phát động phong trào bảo vệ nguồn lợi thủy sản

Trưởng các khu phố ký giao ước thực hiện phong trào bảo vệ nguồn lợi thủy sản.

Tại chương trình, các đại biểu được thông tin về thực trạng nguồn lợi thủy sản, đa dạng sinh học và các giải pháp bảo vệ, phục hồi nguồn lợi thủy sản. Theo Chi cục Thủy sản, toàn tỉnh đã tổ chức hơn 594 cuộc tuần tra, kiểm tra, phát hiện và xử lý 106 trường hợp sử dụng xung điện khai thác thủy sản, với tổng số tiền xử phạt hơn 558 triệu đồng; tổ chức 27 đợt thả gần 975.000 con cá giống nhằm tái tạo nguồn lợi.

Riêng tại phường Hồng Ngự, địa phương đã tổ chức 4 cuộc tuần tra, kiểm tra; cấp phát 1.500 tờ rơi, lắp đặt 3 pa-nô tuyên truyền. Đặc biệt, phường vận động xã hội hóa 200 triệu đồng, tổ chức thả 365.000 con cá giống các loại, góp phần bổ sung nguồn lợi thủy sản, phục hồi hệ sinh thái và nâng cao ý thức cộng đồng trong bảo vệ tài nguyên thiên nhiên.

Đại diện các hộ dân ký giao ước thực hiện phong trào bảo vệ nguồn lợi thủy sản.

Tại chương trình, đại biểu tham dự phát biểu hưởng ứng phong trào, thể hiện quyết tâm chung tay cùng chính quyền địa phương bảo vệ nguồn lợi thủy sản, bảo tồn đa dạng sinh học; đồng thời, kêu gọi người dân không sử dụng xung điện, chất nổ, chất độc và các phương thức khai thác thủy sản mang tính hủy diệt.

Dịp này, Trưởng các khu phố và người dân đã ký giao ước thực hiện phong trào bảo vệ nguồn lợi thủy sản; ra mắt các Tổ tự quản và tiếp nhận ngư cụ bị cấm sử dụng do người dân tự nguyện giao nộp. Qua đó, phát huy vai trò của cộng đồng ngay từ cơ sở trong giám sát, phòng ngừa và ngăn chặn các hành vi khai thác thủy sản mang tính hủy diệt.